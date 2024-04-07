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    «Болонья» начнет без увертюр

    «Фрозиноне» — «Болонья». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Серия А, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Болонья»
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    Риккардо Орсолини
    7 апреля в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Болонья». Начало игры — в 13:30 мск. «Фрозиноне» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2024 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 13:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Фрозиноне» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрозиноне» пропускает слишком уж часто. В 30 матчах чемпионата в воротах команды побывал 61 мяч.

    Фрозиноне — Болонья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Фрозиноне» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрозиноне» проиграл 3 раза при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами, пропустив в свои ворота 9.

    Более того, «Фрозиноне» проиграл уже 17 раз в Серии А. Да и отрыв от зоны вылета измеряется лишь дополнительными показателями.

    Не сыграют: Энтони Ойоно, Риккардо Маркицца — травмированы.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фрозиноне» выглядит откровенно убого. Команда не побеждает уже 2 с половиной месяца.

    Матчи против «Болоньи» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Фрозиноне» дважды выиграл и столько же раз уступил.

    При этом «Фрозиноне» последний раз обыгрывал «Болоньи» еще 5 лет назад. Да и сейчас игра команды выглядит откровенно неубедительно.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» в нынешнем сезоне является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.

    Причем «Болонья» прекрасно обороняется. В 30 поединках Серии А команда пропустила всего 25 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Болонья» по всем статьям переиграла «Салернитану» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Эмполи» (1:0). Однако до того «Болонья» минимально уступила «Интеру».

    Вообще, сейчас «Болонья» находится в приличных кондициях. Между тем, сохранить за собой 4 строчку будет задачей крайне непростой.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Болонья» выглядит достаточно убедительно. Отметим Джошуа Зиркзее, отличившегося уже 10 голами в чемпионате.

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    Вот только с реализацией у команды не все так позитивно. Как для претендента на зону Лиги чемпионов, «Болонья» забивает маловато — всего 45 мячей.

    Причем «Болонья» является достаточно миролюбивой командой. Команда в 30 матчах Серии А расписала 9 паритетов.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Болонья» является самобытной командой, да и оппонент слишком много пропускает.

    Статистика для ставок

    • «Фрозиноне» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Болонья» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Болонья» пропускает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 4.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.99 и 1.96.

    Прогноз: «Болонья» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

    Гости явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

    Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.18

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    Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Болонья» с коэффициентом 2.47. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» начнет без увертюр
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