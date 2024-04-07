«Фрозиноне»
Турнирное положение: «Фрозиноне» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Фрозиноне» пропускает слишком уж часто. В 30 матчах чемпионата в воротах команды побывал 61 мяч.
Фрозиноне — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла победить. «Фрозиноне» расписал мировую с «Дженоа» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрозиноне» проиграл 3 раза при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами, пропустив в свои ворота 9.
Более того, «Фрозиноне» проиграл уже 17 раз в Серии А. Да и отрыв от зоны вылета измеряется лишь дополнительными показателями.
Не сыграют: Энтони Ойоно, Риккардо Маркицца — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фрозиноне» выглядит откровенно убого. Команда не побеждает уже 2 с половиной месяца.
Матчи против «Болоньи» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Фрозиноне» дважды выиграл и столько же раз уступил.
При этом «Фрозиноне» последний раз обыгрывал «Болоньи» еще 5 лет назад. Да и сейчас игра команды выглядит откровенно неубедительно.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» в нынешнем сезоне является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.
Причем «Болонья» прекрасно обороняется. В 30 поединках Серии А команда пропустила всего 25 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Болонья» по всем статьям переиграла «Салернитану» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Эмполи» (1:0). Однако до того «Болонья» минимально уступила «Интеру».
Вообще, сейчас «Болонья» находится в приличных кондициях. Между тем, сохранить за собой 4 строчку будет задачей крайне непростой.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Болонья» выглядит достаточно убедительно. Отметим Джошуа Зиркзее, отличившегося уже 10 голами в чемпионате.
Вот только с реализацией у команды не все так позитивно. Как для претендента на зону Лиги чемпионов, «Болонья» забивает маловато — всего 45 мячей.
Причем «Болонья» является достаточно миролюбивой командой. Команда в 30 матчах Серии А расписала 9 паритетов.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Болонья» является самобытной командой, да и оппонент слишком много пропускает.
Статистика для ставок
- «Фрозиноне» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Болонья» выиграла в 2 своих последних матчах
- «Болонья» пропускает в среднем менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 4.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.99 и 1.96.
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Прогноз: «Болонья» явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.
Гости явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.
Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.18