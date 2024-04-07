«Наполи» сыграет на выезде против «Монцы» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монца» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» занимает 11-е место в таблице Серии А, имея в своем активе 42 очка после 30-ти матчей.

Последние матчи: в прошлом туре «Монца» уступила на выезде «Торино» со счетом 0:1.

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Кроме того, в марте команда из пригорода Милана одержала победы над «Дженоа» и «Кальяри» и уступила «Роме». Прошлый месяц получился не самым удачным, но и не провальным.

Не сыграют: Маттео Пессина и Алехандро Даро Гомес — травмированы, а Джанлука Каприари, Самуэль Виньято и Данило Д`Амброзио — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Монца» — крепкий середняк, очень крепкий. В десяти предыдущих матчах команда Раффаэле Палладино потерпела лишь три поражения.

В середине февраля «Монца» нокаутировала на своем поле «Милан», напомнив, чем может обернуться недооценка.

Но также стоит отметить, что у «Монцы» только шесть побед в 15-ти домашних матчах Серии А на своем поле.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» занимает восьмое место, набрав в 30-ти матчах 45 очков.

Последние матчи: в конце прошлой недели пока еще действующий чемпион проиграл на своем поле «Аталанте» со счетом 0:3.

Хотя начался март неплохо — с эмоциональной победы над «Ювентусом». Но после этого неаполитанцы выдали серию из четырех матчей без побед.

Не сыграют: под сомнение участие в матче Хвичи Кварацхелии, остальные готовы играть.

Состояние команды: очевидно, что «Наполи» просто ждет завершения сезона, который получился для него максимально провальным. Единственный позитивный момент — выход в плей-офф Лиги чемпионов. Всё остальное — катастрофа.

Разгромное поражение от «Аталаны» подтвердило, что «Наполи» окончательно потерял мотивацию. Всё идет к тому, что в следующем сезоне они будут играть только на внутренней арене.

Статистика для ставок

«Наполи» выиграл лишь шесть из 15-ти гостевых матчей в Серии А

«Наполи» одержал одну победу в восьми предыдущих матчах на выезде в рамках Серии А

«Монца» не смогла забить лишь в одном из шести предыдущих матчей на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Монцу» в этом матче можно поставить за 4.05, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Наполи» — за 1.85.

Прогноз: в плане исхода здесь вообще сложно что-то сказать. Но очень похоже на то, что «Наполи» может запросто подарить середняку три очка.

При этом логично предположить, что команды не будут чересчур осторожничать. В их случае в этом уже нет никакого смысла.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.

Прогноз: учитывая проблемы «Наполи», в том числе психологические, вполне вероятно, что «Монца» забьет больше одного мяча.

Ставка: тотал «Монцы» больше 1,5 за 3.10.