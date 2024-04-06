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    «Арсенал» разгромил в гостях «Брайтон»

    «Брайтон» — «Арсенал»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

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    В матче 32-го тура АПЛ «Брайтон» дома потерпел разгромное поражение от «Арсенала» — 0:3.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    На 33-й минуте счет с пенальти открыл Букайо Сака.

    В середине второго тайма второй мяч забил немец Кай Хаверц, голевую передачу ему отдал Жоржиньо.

    Точку в матче на 86-й минуте поставил бельгийский полузащитник Леандро Троссард, ассист у Хаверца.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон 0:3
    Голы: 0:1 Букайо Сака (пенальти) (33'), 0:2 Кай Хаверц (62'), 0:3 Леандро Троссард (86') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Якуб Модер (Жоао Педро, 63'), Саймон Адингра, Дэнни Уэлбек (Ансумане Фати, 76'), Julio Enciso (Факундо Буонанотте, 63') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц (Эдвард Нкетиа, 89'), Букайо Сака (Габриэл Мартинелли, 64'), Деклан Райс, Жоржиньо, Мартин Эдегор (Фабиу Виейра, 89'), Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 72'), Габриэл, Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 64') Предупреждения: Карлос Балеба (76'), Вильям Салиба (79')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» пока вышел на первое место с 71 очком. «Брайтон» (43) — 10-й.

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