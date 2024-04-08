В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PNC-арене» 8 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Каролина» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Команда из Роли присоединилась к компании тех, кто обеспечил себе выход в следующий раунд. Набрав 103 очка в 77 встречах, она поднялась на третью строчку в таблице Востока.

На 2 балла «Каролина» отстает от второго «Бостона», на 5 — от первых «Рейнджерс», а четвертую «Флориду» «Харрикейнз» опережают на 2 очка. Все упомянутые команды имеют одинаковое количество сыгранных матчей.

Последние матчи: На прошлой неделе «Каролине» удалось добиться пары крупных побед, не пропустив ни одной шайбы. Поочередно она разнесла «Детройт» (4:0) и «Монреаль» (3:0).

Важнее для команды Рода Бриндамора была встреча с «Бостоном» 5 апреля, но ее «Харрикейнз» провалили по всем параметрам (1:4). В последнем матче «Каролина» добилась волевой победы над «Вашингтоном» (4:2).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: На текущий момент «Харрикейнз» готовятся к матчу в полном составе.

Состояние команды: Заключительную фазу регулярки «Каролина» проведет в попытках подняться выше в конференции. Тем не менее важнее для нее будет войти в кубковый раунд в оптимальном подходящем игровом тонусе.

«Коламбус»

Турнирное положение: Команда из Огайо доигрывает нынешний сезон без целей и перспектив, в который раз смерившись с ролью одного из главных аутсайдеров и неудачников лиги.

На момент публикации на счету «Коламбуса» всего 62 набранных очка в 76 встречах — без учета игры с «Филадельфией» в ночь на 7 апреля — и 16-я строчка в Восточной конференции. На 8 баллов он отстает от «Оттавы» и «Монреаля» — двух других слабейших клубов Востока.

Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Коламбус» проиграл шесть матчей подряд, после чего собрался на две встречи на домашнем катке, в рамках которых разделался с «Питтсбургом» (4:3 Б) и «Колорадо» (4:1).

Победы над упомянутыми выше соперниками лишь помешали тем достичь своих локальных целей, в то время как на кампанию «Блю Джекетс» не оказали никакого влияния. Еще в одной домашней встрече команда Паскаля Венсана влетела «Айлендерс» (2:4).

Не сыграют: Адам Фантилли, Джейк Бин, Кент Джонсон, Шон Курали, Патрик Лайне, Егор Чинахов не помогут команде из-за травм. Под вопросом участие Боквиста, Дженнера, Мерзликина и Тарасова.

Состояние команды: Нынешнего «Коламбуса» хватает лишь на один-два ярких во всех смыслах матча, но на дистанции «Блю Джекетс» не могут конкурировать с клубами, которые рассматриваются в качестве кандидатов на плей-офф.

Статистика для ставок

«Каролина» выиграла в пяти домашних матчах из последних шести

Всего в двух встречах из десяти предыдущих на свой площадке «Харрикейнз» пропустили больше двух голов

«Коламбус» потерпел уже семь поражений подряд на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 5.56, а победа «Коламбуса» — в 5.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Несмотря на гарантию игры в Кубке Стэнли, «Каролине» есть, что сказать на финише регулярки. Находясь в соперничестве за лидерство, она не планирует сбавлять темп, поэтому «Коламбус», вероятно, ожидает еще один гостевой провал.

Ставка: «Каролина» не проиграет ни одного периода за 1.87.

Прогноз: Довольно часто проигранные матчи «Блю Джекетс» подразумевают тотальный разлад в обороне, в результате чего команда покидает каток с большим количеством пропущенных голов.

Ставка: «Каролина» забьет в каждом периоде за 2.32.