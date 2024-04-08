ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России Эрин Бланчфилд и Манон ФироФиро главная угроза для Шевченко и Грассо. Семь побед кряду в UFC — заявка на титульник Фил Фоден«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 2:4. Онлайн
  • 18:43
    • «Байер» минимально одолел «Унион»
  • 18:34
    • «Краснодар» «перестрелял» «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ
  • 18:28
    • «Бавария», выигрывая по ходу матча 2:0, уступила «Хайденхайму»
  • 17:57
    • «Милан» разгромил «Лечче»
  • 16:55
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии
  • 16:39
    • Колосков назвал фаворитов Евро-2024
  • 16:29
    • Дубль и ассист Де Брейне помогли «Ман Сити» уверенно обыграть «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Каролина» покажет образцовую игру против худшей команды Востока?

    «Каролина» — «Коламбус». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, НХЛ, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Коламбус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Ахо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PNC-арене» 8 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Каролина» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Команда из Роли присоединилась к компании тех, кто обеспечил себе выход в следующий раунд. Набрав 103 очка в 77 встречах, она поднялась на третью строчку в таблице Востока.

    На 2 балла «Каролина» отстает от второго «Бостона», на 5 — от первых «Рейнджерс», а четвертую «Флориду» «Харрикейнз» опережают на 2 очка. Все упомянутые команды имеют одинаковое количество сыгранных матчей.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Каролине» удалось добиться пары крупных побед, не пропустив ни одной шайбы. Поочередно она разнесла «Детройт» (4:0) и «Монреаль» (3:0).

    Важнее для команды Рода Бриндамора была встреча с «Бостоном» 5 апреля, но ее «Харрикейнз» провалили по всем параметрам (1:4). В последнем матче «Каролина» добилась волевой победы над «Вашингтоном» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: На текущий момент «Харрикейнз» готовятся к матчу в полном составе.

    Состояние команды: Заключительную фазу регулярки «Каролина» проведет в попытках подняться выше в конференции. Тем не менее важнее для нее будет войти в кубковый раунд в оптимальном подходящем игровом тонусе.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Команда из Огайо доигрывает нынешний сезон без целей и перспектив, в который раз смерившись с ролью одного из главных аутсайдеров и неудачников лиги.

    На момент публикации на счету «Коламбуса» всего 62 набранных очка в 76 встречах — без учета игры с «Филадельфией» в ночь на 7 апреля — и 16-я строчка в Восточной конференции. На 8 баллов он отстает от «Оттавы» и «Монреаля» — двух других слабейших клубов Востока.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Коламбус» проиграл шесть матчей подряд, после чего собрался на две встречи на домашнем катке, в рамках которых разделался с «Питтсбургом» (4:3 Б) и «Колорадо» (4:1).

  • Топ-5 наиболее интригующих матчей, которые могут состояться в первом раунде плей-офф НХЛ
  • Уже в дебюте Кубка Стэнли может стать жарко
  • 04/04/2024

    • Победы над упомянутыми выше соперниками лишь помешали тем достичь своих локальных целей, в то время как на кампанию «Блю Джекетс» не оказали никакого влияния. Еще в одной домашней встрече команда Паскаля Венсана влетела «Айлендерс» (2:4).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: Адам Фантилли, Джейк Бин, Кент Джонсон, Шон Курали, Патрик Лайне, Егор Чинахов не помогут команде из-за травм. Под вопросом участие Боквиста, Дженнера, Мерзликина и Тарасова.

    Состояние команды: Нынешнего «Коламбуса» хватает лишь на один-два ярких во всех смыслах матча, но на дистанции «Блю Джекетс» не могут конкурировать с клубами, которые рассматриваются в качестве кандидатов на плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» выиграла в пяти домашних матчах из последних шести

    • Всего в двух встречах из десяти предыдущих на свой площадке «Харрикейнз» пропустили больше двух голов

    • «Коламбус» потерпел уже семь поражений подряд на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 5.56, а победа «Коламбуса» — в 5.04.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

    Прогноз: Несмотря на гарантию игры в Кубке Стэнли, «Каролине» есть, что сказать на финише регулярки. Находясь в соперничестве за лидерство, она не планирует сбавлять темп, поэтому «Коламбус», вероятно, ожидает еще один гостевой провал.

    Ставка: «Каролина» не проиграет ни одного периода за 1.87.

    Прогноз: Довольно часто проигранные матчи «Блю Джекетс» подразумевают тотальный разлад в обороне, в результате чего команда покидает каток с большим количеством пропущенных голов.

    Ставка: «Каролина» забьет в каждом периоде за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Кулкай
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Дюмонт — Де Рандамье
  • Бои
  • Сегодня в 23:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бруклин — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Коламбус» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» покажет образцовую игру против худшей команды Востока?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры