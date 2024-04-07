7 апреля в 28-м туре французской Лиги 1 «Брест» в домашнем поединке сыграет против «Меца». Начало встречи запланировано на 14:00 по мск. «Брест» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 50 очками идет на второй позиции, опережая пятую на семь пунктов.

Подопечные Эрика Руа в этом чемпионате смогли выиграть 14 встреч из 27 проведенных, восемь раз сыграли вничью и потерпели пять фиаско, забили 37 гол при 20 пропущенных.

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Последние матчи: В минувшем туре «красно-белые» на выезде смогли минимально выиграть у «Лорьяна» 1:0, а игровым днем ранее они на своей территории поделили очки с «Лиллем», расписав с ним ничью со счетом 1:1.

Не сыграют: Джордан Амави травмирован, а Билал Брахими пропусти этот поединок из-за дисквалификации.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: В отрезке минувших шести встреч чемпионата Франции «Брест» смог выиграть в четырех из них, не пропусти в этих встречах ни одного гола. Также в этот период он потерпел минимальное фиаско и расписал одну мировую. Всего же за последние восемь встреч Лиги 1 «пираты» пропустили лишь три гола и никогда более одного за матч.

«Мец»

Турнирное положение: На данный момент в таблице французского первенства дружина Ласло Белени с 23 очками идет предпоследней в таблице, уступая четыре очка безопасной строки.

«Мец» за всю дистанцию отпраздновал только шесть викторий, пять встреч еще свел вничью и потерпел 16 фиаско, разница мячей составляет 25:44.

Последние матчи: «Мессинцы» проиграли свои две последние игры, поочередно уступив на выезде 1:2 «Реймсу» и 2:5 на своем поле «Монако» в прошлом туре. Перед этим же они выиграли две игры кряду, не пропустив в них ни разу.

Не сыграют: Кевин Н'Дорам и Максим Колин пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: За минувшие девять встреч чемпионата Франции «Мец» проиграл в шести из них, но не забивал только в двух случаях. Также в этом отрезке «темно-бордовые» расписали одну мировую и смогли добиться двух выигрышей.

Статистика для ставок

Сейчас у «Бреста» 9-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой было шесть викторий

«Мец» в гостях уступил в пяти из семи прошедших встреч при одной победе

«Брест» выиграл у «Меца» в последних двух очных противостояниях и не пропустил в них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бреста» — 1.58, победа «Меца» — 7.04, ничья — 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.22 и 1.74 соответственно.

Прогноз: Ставим в этом поединке на викторию «Бреста» и ждем, что она будет сухой, ведь «пираты» пропускают мало и выиграли у своего предстоящего противника в двух последних очных встречах всухую.

Рекомендуемая ставка: «Брест» победит и не пропустит за 2.17.

Прогноз: И так как оба коллектива в текущем чемпионате яркой игры в атаке не показывают, рекомендуем еще здесь ставить на низовой тотал.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.74.