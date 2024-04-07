Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:30 мск. Бублик — Чорич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бублик

Давно известно, что для Бублика серия турниров на грунте — самая нелюбимая часть сезона.

Как и Даниила Медведева, Сашу раздражает это покрытие, хотя при желании он способен играть на нем не хуже, чем на харде.

Но желание это возникает не очень часто. В прошлом году Бублик выиграл два матча в Риме, но при этом не прошел ни раунда в Монте-Карло, Барселоне, Женеве и на Ролан Гаррос.

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Бублик здорово провел предыдущие три месяца — взял титул в Монпелье, дошел до финала в Дубае, до полуфинала в Аделаиде, благодаря чему дебютировал в топ-20. Но на грунте от него вряд ли стоит ждать чего-то подобного.

Чорич

Борна слабо провел начало сезона, несмотря на максимально бодрый настрой, о котором он рассказывал несколько месяцев назад.

Единственным приятным исключением стал лишь турнир в Монпелье. Здесь хорват дошел до финала, в котором уступил — Бублику.

А на остальных турнирах Чорич вообще ничего не показал. Роттердам — поражение в первом круге (от кого — скажем чуть ниже), Дубай — тоже поражение в первом же матче.

На «Мастерсте» в Индиан-Уэллс Борна кое-как выиграл у Себастьяна Офнера, но сразу после этого уступил Яну-Леннарду Штруффу.

При этом в отличие от Бублика, у Чорича в прошлом году было несколько очень успешных выступлений на грунте. На «Мастерсе» в Мадриде он добрался до полуфинала, а в Риме — до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 2.39, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: помимо финала в Монпелье, Борна уступил Саше еще и в Роттердаме, причем здесь представителю Казахстана хватило двух сетов.

С одной стороны, это серьезный аргумент в пользу Бублика. Но при этом ни в коем случае нельзя не учитывать его нелюбовь играть на грунте — это, возможно, ключевой момент в данной истории. Именно поэтому мы склоняемся к тому, что на этот раз хорват обыграет высоченного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Чорича + тотал геймов больше 19,5 за 2.18.