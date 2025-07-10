Атлетик Эскальдес — Дюделанж. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Дюделанж». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Интер Клубом Эскальдес», а также на три балла опередила третью в таблице «Санта-Колому».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Андорры прошлого сезона клуб потерпел поражение от «Интер Клубом Эскальдес» (0:1).

Ранее в поединке заключительного тура национального чемпионата предыдущей кампании коллектив одержал победу, когда жертвой его стала «Пас-де-ла-Каса» (5:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик Эскальдес» дважды проиграл при двух победах.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Муньос Мартинес — лучший бомбардир команды в чемпионате Андорры прошлого сезона с 14-ю голами.

«Дюделанж»

Турнирное положение: «Дюделанж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Люксембурга.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дифферданжа», а также на три очка от второго в таблице «УНА Штрассена».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел поражение от «Хомбурга» (0:1).

Перед этим коллектив не смог завоевать Кубок Люксембурга, в финале которого оказался слабее все того же «Дифферданжа» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дюделанж» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником.

Самир Хаджи — лучший бомбардир команды в первенстве Люксембурга прошлого сезона с 19-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетика Эскальдес» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Дюделанжа» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Дюделанж» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Атлетика Эскальдес» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. При этом в двух очных поединках квалификации Лиги конференций прошлого сезона против «Атлетика Эскальдес» «Дюделанж» забивал и не пропускал.

Между тем, в пяти из шести последних домашних поединков хозяева забивали и не пропускали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а в прошлой кампании Лиги конференций дважды обыграли нынешнего оппонента.

Ставка: «Дюделанж» победит за 2.35