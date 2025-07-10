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    Атлетик Эскальдес — Дюделанж. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Эван Ротундо («Дюделанж»)
    10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Дюделанж». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Атлетик Клуб Эскальдес

  • Эскальдес-Энгордань
    •  Атлетик Клуб Эскальдес 17:00 Дюделанж

    Дюделанж

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Атлетик Эскальдес»

    Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

    Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Интер Клубом Эскальдес», а также на три балла опередила третью в таблице «Санта-Колому».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Андорры прошлого сезона клуб потерпел поражение от «Интер Клубом Эскальдес» (0:1).

    Ранее в поединке заключительного тура национального чемпионата предыдущей кампании коллектив одержал победу, когда жертвой его стала «Пас-де-ла-Каса» (5:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик Эскальдес» дважды проиграл при двух победах.

    Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Муньос Мартинес — лучший бомбардир команды в чемпионате Андорры прошлого сезона с 14-ю голами.

    «Дюделанж»

    Турнирное положение: «Дюделанж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Люксембурга.

    Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дифферданжа», а также на три очка от второго в таблице «УНА Штрассена».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел поражение от «Хомбурга» (0:1).

    Перед этим коллектив не смог завоевать Кубок Люксембурга, в финале которого оказался слабее все того же «Дифферданжа» (2:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дюделанж» три раза проиграл при одной победе.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником.

    Самир Хаджи — лучший бомбардир команды в первенстве Люксембурга прошлого сезона с 19-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетика Эскальдес» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Дюделанжа» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Дюделанж» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Атлетика Эскальдес» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. При этом в двух очных поединках квалификации Лиги конференций прошлого сезона против «Атлетика Эскальдес» «Дюделанж» забивал и не пропускал.

    Между тем, в пяти из шести последних домашних поединков хозяева забивали и не пропускали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а в прошлой кампании Лиги конференций дважды обыграли нынешнего оппонента.

    Ставка: «Дюделанж» победит за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж?

    Матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж состоится 10 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик Эскальдес — Дюделанж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик Эскальдес — Дюделанж?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик Эскальдес — Дюделанж?

    Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Атлетика Эскальдес» — в 2.95.

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