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    «Пайде» одержит победу в выездной встрече?

    Мэгпис — Пайде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мэгпис» — «Пайде»
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    «Пайде»
    «Мэгпис» из Гибралтара дома сыграет против «Пайде» из Эстонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мэгпис» — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Мэгпис

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Мэгпис 18:00 Пайде

    Пайде

  • Пайде
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    «Мэгпис»

    Турнирная таблица: «Бруно Мэгпис» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций после того, как выиграл Кубок Гибралатара. В финале команда переиграла «Лайонс Гибралтар» (3:1).

    Последние матчи: «Мэгипс» уже два месяца без игровой практики, последнюю игру участник Лиги конференций проиграл ФК «Европа» (2:4) в рамках чемпионата Гибралатара.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Проигрышная серия «Мэгпис» составляет 4 матча, команда также уступила в играх с «Линкольном» (0:1), ФК «Манчестер 62» (0:2) и «Сент-Джозефс» (0:2).

    «Пайде»

    Турнирная таблица: «Пайде» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии, набрав 72 очка: 23 победы, 3 ничьи и 10 поражений. В нынешнем сезоне участник Лиги конференций также идёт на третьей строчке.

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    • Последние матчи: В рамках 20 тура эстонского первенства «Пайде» уступил в игре против «Левадии» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Пайде», которая состоялась из четырёх матчей, ранее бронзовый призер внутреннего первенства выиграл у ФК «Таммека» (2:0), «Флоры» (2:1, 2:1), «Пярну Вапрус» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Мэгпис» — обладатель Кубка Гибралтара

    • «Пайде» — бронзовый призер чемпионата Эстонии

    • «Мэгпис» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мэгпис» — в 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: «Пайде» играет против команды ниже классом, к тому же бронзовый призёр чемпионата Эстонии вполне способен продлить проигрышную серию обладателя Кубка Гибралтара.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мэгпис — Пайде?

    Матч Мэгпис — Пайде состоится 10 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мэгпис — Пайде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мэгпис — Пайде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мэгпис — Пайде?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мэгпис — Пайде?

    Коэффициенты букмекеров: : «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мэгпис» — в 6.50.

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