Мэгпис — Пайде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Мэгпис
Пайде
«Мэгпис»
Турнирная таблица: «Бруно Мэгпис» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций после того, как выиграл Кубок Гибралатара. В финале команда переиграла «Лайонс Гибралтар» (3:1).
Последние матчи: «Мэгипс» уже два месяца без игровой практики, последнюю игру участник Лиги конференций проиграл ФК «Европа» (2:4) в рамках чемпионата Гибралатара.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Проигрышная серия «Мэгпис» составляет 4 матча, команда также уступила в играх с «Линкольном» (0:1), ФК «Манчестер 62» (0:2) и «Сент-Джозефс» (0:2).
«Пайде»
Турнирная таблица: «Пайде» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии, набрав 72 очка: 23 победы, 3 ничьи и 10 поражений. В нынешнем сезоне участник Лиги конференций также идёт на третьей строчке.
Последние матчи: В рамках 20 тура эстонского первенства «Пайде» уступил в игре против «Левадии» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Пайде», которая состоялась из четырёх матчей, ранее бронзовый призер внутреннего первенства выиграл у ФК «Таммека» (2:0), «Флоры» (2:1, 2:1), «Пярну Вапрус» (2:1).
Статистика для ставок
- «Мэгпис» — обладатель Кубка Гибралтара
- «Пайде» — бронзовый призер чемпионата Эстонии
- «Мэгпис» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мэгпис» — в 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.
- 2.37ПСЖ — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Зенит — Сьон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.26Динамо Киев — Мидтьюлланн: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Пайде» играет против команды ниже классом, к тому же бронзовый призёр чемпионата Эстонии вполне способен продлить проигрышную серию обладателя Кубка Гибралтара.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.