Мэгпис — Пайде. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Мэгпис» из Гибралтара дома сыграет против «Пайде» из Эстонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мэгпис» — «Пайде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мэгпис»

Турнирная таблица: «Бруно Мэгпис» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций после того, как выиграл Кубок Гибралатара. В финале команда переиграла «Лайонс Гибралтар» (3:1).

Последние матчи: «Мэгипс» уже два месяца без игровой практики, последнюю игру участник Лиги конференций проиграл ФК «Европа» (2:4) в рамках чемпионата Гибралатара.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Проигрышная серия «Мэгпис» составляет 4 матча, команда также уступила в играх с «Линкольном» (0:1), ФК «Манчестер 62» (0:2) и «Сент-Джозефс» (0:2).

«Пайде»

Турнирная таблица: «Пайде» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии, набрав 72 очка: 23 победы, 3 ничьи и 10 поражений. В нынешнем сезоне участник Лиги конференций также идёт на третьей строчке.

Последние матчи: В рамках 20 тура эстонского первенства «Пайде» уступил в игре против «Левадии» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Пайде», которая состоялась из четырёх матчей, ранее бронзовый призер внутреннего первенства выиграл у ФК «Таммека» (2:0), «Флоры» (2:1, 2:1), «Пярну Вапрус» (2:1).

Статистика для ставок

«Мэгпис» — обладатель Кубка Гибралтара

«Пайде» — бронзовый призер чемпионата Эстонии

«Мэгпис» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мэгпис» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

Прогноз: «Пайде» играет против команды ниже классом, к тому же бронзовый призёр чемпионата Эстонии вполне способен продлить проигрышную серию обладателя Кубка Гибралтара.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.