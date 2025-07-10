Динамо Киев — Мидтьюлланн. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июля 2025 года

10 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне продуктивно провели минувший чемпионат Украины. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Киев не проиграло ни разу в чемпионате. А вот выступление в еврокубках несколько удручило болельщиков «бело-синих».

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» Киев одолело «Кишварду» (3:0).

До того команда уступила той же «Кишварде» (0:2). А вот поединок с «Колосом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Динамо» Киев забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы пока не столь выгодно выглядят в спаррингах. Зато подбор игроков у команды весьма качественный.

Причем «Динамо» Киев явно максимально настроится на битву с датчанами. Да и Владислав Ванат наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Александра Шовковского способна прибавить в плане реализации.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Волки» не столь ярко выступили в последнем чемпионате Дании. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидтьюлланн» лишь на один пункт отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Раннерсу» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Силькеборгу» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Раннерс» (3:2).

При этом «Мидтьюлланн» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 64 мяча в 32 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Мидтьюлланн» победил в 19 поединках из 32. Да и проиграла команда аж в восьми поединках чемпионата.

Датская команда в межсезонье несколько обновилась. «Волки» твердо намерены, как минимум, пройти в групповой этап еврокубков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Датчане в среднем забивают 2 гола за матч

«Динамо» Киев не проиграл ни разу в последнем чемпионате Украины

Обе команды в двух своих контрольных поединках по разу победили и уступили

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Динамо» Киев мотивировано успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Киевляне постепенно прибавляют, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Динамо» Киев в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70