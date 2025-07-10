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    Киевляне сразу возьмутся за дело

    Динамо Киев — Мидтьюлланн. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Мидтьюлланн»
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    Владислав Ванат
    10 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Киевляне продуктивно провели минувший чемпионат Украины. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Киев не проиграло ни разу в чемпионате. А вот выступление в еврокубках несколько удручило болельщиков «бело-синих».

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» Киев одолело «Кишварду» (3:0).

    До того команда уступила той же «Кишварде» (0:2). А вот поединок с «Колосом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Динамо» Киев забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Динамовцы пока не столь выгодно выглядят в спаррингах. Зато подбор игроков у команды весьма качественный.

    Причем «Динамо» Киев явно максимально настроится на битву с датчанами. Да и Владислав Ванат наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Александра Шовковского способна прибавить в плане реализации.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Волки» не столь ярко выступили в последнем чемпионате Дании. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мидтьюлланн» лишь на один пункт отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Раннерсу» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Силькеборгу» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Раннерс» (3:2).

    При этом «Мидтьюлланн» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Волки» вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 64 мяча в 32 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Мидтьюлланн» победил в 19 поединках из 32. Да и проиграла команда аж в восьми поединках чемпионата.

    Датская команда в межсезонье несколько обновилась. «Волки» твердо намерены, как минимум, пройти в групповой этап еврокубков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Датчане в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Динамо» Киев не проиграл ни разу в последнем чемпионате Украины

    • Обе команды в двух своих контрольных поединках по разу победили и уступили

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Динамо» Киев мотивировано успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Киевляне постепенно прибавляют, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Динамо» Киев в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Киев — Мидтьюлланн?

    Матч Динамо Киев — Мидтьюлланн состоится 10 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Киев — Мидтьюлланн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Киев — Мидтьюлланн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — Мидтьюлланн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Киев — Мидтьюлланн?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

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    Динамо Киев — Мидтьюлланн: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 10.07.202517:00. Киевляне сразу возьмутся за дело
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