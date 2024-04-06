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    «Рома» одержала победу над «Лацио» в римском дерби

    «Рома» — «Лацио»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Лацио
    В 31-м туре итальянской Серии А «Рома» взяло верх над «Лацио» в Римском дерби со счетом 1:0.

    Джанлука Манчини
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    Джанлука Манчини

    В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга.

    На 47-й минуте единственный мяч забил центральный защитник «джаллоросси» Джанлука Манчини. Голевую передачу ему отдал Паоло Дибала.

    После забитого гола инициативой владел «Лацио», но забить ответный мяч так и не смог.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Лацио 1:0
    Гол: 1:0 Джанлука Манчини (42') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Анхелиньо (Крис Смоллинг, 79'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес (Эдоардо Бове, 81'), Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибала (Тэмми Абрахам, 79'), Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Леонардо Спинаццола, 70') Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли (Патрисио Габбарон, 46'), Николо Казале, Даити Камада, Густав Исаксен (Педро Родригес, 46'), Адам Марушич (Лука Пеллегрини, 79'), Матиас Весино (Луис Альберто, 70'), Маттео Гюэндузи, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 46'), Christos Mandas Предупреждения: Матиас Весино (21'), Джанлука Манчини (55'), Зеки Челик (68'), Педро Родригес (73'), Валентин Кастеллано (76'), Леандро Паредес (80'), Лоренцо Пеллегрини (90 + 3'), Ромелу Лукаку (90 + 6'), Даниэле Де Росси (90 + 6')

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре команда Де Росси сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» примет «Салернитану».

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