Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Андреева — Волынец: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Для Мирры предстоящий матч будет всего лишь вторым после Открытого чемпионата Австралии.

В середине февраля россиянка неудачно выступила на крупном турнире в Дубае. Уже в первом раунде она сенсационно уступила Пейтон Стернс (2:6, 2:6, 6:1).

Несмотря на возраст, что для 16-летней Андреевой это действительно провал. Но этот результат также подтвердил, что ей пока не всегда удается играть на высоком уровне в течение всего матча.

Интересно, что Андреева не смогла пройти первый круг на уровне WTA впервые с 2022 года.

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Ранее в этом сезоне Мирра дошла до четвертьфинала в Брисбене и до четвертого круга на Australian Open, благодаря чему закрепилась в топ-40.

Волынец

Кэти на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Остине. После победы над мексиканкой Ренатой Сарасуа ее остановила Даниэль Коллинс.

Перед этим американка дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Мумбаи. Достойный результат, но здесь у нее не было серьезных соперниц.

Еще два матча Волынец выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд). Прежде чем проиграть китаянке Яфань Ван, она остановила Тамару Зиданшек и Татьяну Марию.

На Открытом чемпионате Австралии 22-летняя Волынец прошла сложную квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Анне Калинской (3:6, 6:3, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.36, победу Волынец букмекеры предлагают за 3.16.

Прогноз: от Мирры можно ожидать чего угодно, в том числе победы с разгромным счетом. Но мы все-таки склоняемся к тому, что американка просто так не отпустит юную россиянку.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 17,5 за 1.96.