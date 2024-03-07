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    «Оклахома» добьется успеха в штате Орегон?

    «Портленд» — «Оклахома». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Оклахома»
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    «Оклахом» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 7 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Портленд» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Марта 2024 года
    Портленд
  • НБА
    •  Портленд 06:00 Оклахома Оклахома
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    «Портленд»

    Турнирное положение: Команда из Орегона — «Портленд» расположился на предпоследнем 14 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Речники» в этом сезоне провели 60 матчей: выиграли 17 встреч и проиграли 43 поединка.

    Последние матчи: «Портленд» потерпел поражение в минувшем туре одному из лидеров Западной конференции — «Миннесоте» (114:119).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Браун, Брогдон, Руперт, Уильямс и Хендерсон.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Игрой против «Миннесоты» прервалась выигрышная серия «Портленда», которая состояла из двух матчей. Ранее клуб из Орегона дважды выиграл у «Мемфиса» (107:100, 122:92).

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» потеряли первое место в турнирной таблице Западаной конференции, опустившись на вторую строчку. «Оклахома» в регулярном чемпионате сыграла 61 матч при 42 победах и 19 поражениях.

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    Последние матчи: «Оклахому» постигла неудача в последней игре против «Лос-Анджелес Лейкерс». «Громобойцы» проиграли «озёрникам» со счётом 104:116.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится игрок «Оклахомы» Джейлин Уильямс, который травмировал колено, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» добилась побед над «Финиксом» (118:110) и «Хьюстоном» (112:95, 123:110).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Портленд» и «Оклахома» играли 3 раза

    • Во всех поединках «Оклахома» добилась победы над «Портлендом» (111:109, 139:77 и 134:91)

    • Выигрышная серия «Портленда» состояла из 2 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Портленда» — 7.29.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Оклахома» в этой встрече не должен столкнуться с проблемой. Высока вероятность, что «громобойцы» добьются крупной победы над соперником.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-14) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Оклахомы» завершаются на отметке в 220 очков.

    Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Оклахома» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» добьется успеха в штате Орегон?
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