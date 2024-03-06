«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагаринана выезде победилсо счетом 3:2.

В составе уфимцев дубль оформил Иван Дроздов, еще один гол на счету Джошуа Ливо. За хозяев отличились Михаил Котляревский и Антон Бурдасов.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Голы: Котляревский — 1 (Юртайкин), 15:45 — 1:0. Дроздов — 2 (Панин), 23:46 — 1:1. Бурдасов — 1 (Родуолд), 29:47 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Хмелевский, Дроздов), 48:51 — 2:2. Дроздов — 3 (бол., Ливо, Хмелевский), 57:49 — 2:3Вратари: Фукале — СамоновШтраф: 35 — 16Броски: 20 (9+8+3) — 40 (13+12+15)

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счет в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Уфе 8 марта.