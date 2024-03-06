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    Экспресс дня 6 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Джуд Беллингем
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген»

    Футбол. Лига чемпионов

    Английский клуб обеспечил себе комфортный задел по итогам первого матча. 13 февраля у «Манчестер Сити» не возникло проблем в Дании. Тогда «горожане» победили со счетом 3:1.

    В ответной встрече Хосеп Гвардиола даже может поэкспериментировать с составом. Никакого давления на футболистов нет. Все понимают, что «Манчестер Сити» одной ногой уже в четвертьфинале.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры уверены, что «Копенгаген» уступит и в ответной встрече. Коэффициент на победу гостей на «Этихаде» просто зашкаливает. Если «Копенгаген» все-таки выиграет матч в Англии, зайдет котировка 18.6.

    В чемпионате Дании «Копенгаген» борется за чемпионство. Сейчас команда идет на третьем месте, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Мидтьюлланна» составляет три балла.

    Ставка: Обе забьют за 2.18.

    «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Лига чемпионов

    В первой встрече мадридский «Реал» победил со счетом 1:0. В этой паре еще ничего не решено. После успеха в Германии «сливочные» потеряли очки в двух матчах из трех.

    Ранее «Реал» провел очень скандальный поединок с «Валенсией». Команды сыграли вничью 2:2. «Сливочные» забили в компенсированное время, но сделали это после финального свистка — и арбитр отменил взятие ворот «летучих мышей». Возмущению «Реала» не было предела.

    Болельщиков мадридской команды не может не радовать возвращение в строй Беллингема. 20-летний англичанин должен доставить проблемы «РБ Лейпцигу» на «Сантьяго Бернабеу».

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    У немецкого клуба всё в порядке с составом. Из основных футболистов в лазарете только защитник Клостерманн. В первой встрече с «Реалом» «быки» смотрелись очень хорошо, но не повезло реализовать моменты.

    Нельзя сказать, что мадридский клуб находится в идеальной форме. У «Реала» был трудный матч на выходных. «РБ Лейпциг» доставит проблемы фавориту.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» с форой (+1,5) за 1.55.

    «Спортинг» — «Аталанта»

    Футбол. Лига Европы

    «Спортинг» в первом раунде плей-офф Лиги Европы играл с «Янг Бойз». В Швейцарии португальский клуб уверенно победил со счетом 3:1. В ответном поединке команды не выявили сильнейшего — 1:1.

    Португальский коллектив готовится к игре в отличном настроении. В последних десяти матчах во всех турнирах «Спортинг» уступил только один раз. Команда не проигрывает с 23 января.

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    • «Аталанта» в чемпионате Италии ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Пока клуб из Бергамо находится в таблице на 6-й строчке, набрав 46 очков в 27 играх.

    Команда Алексея Миранчука уступила в двух предыдущих матчах Серии А. «Аталанта» проиграла «Интеру» и «Болонье», пропустив за 180 минут шесть голов. В предстоящей встрече со «Спортингом» итальянскому клубу следует повнимательнее действовать в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 1.63.

    Общий коэффициент — 5.50.

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