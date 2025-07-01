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    Прервёт ли Касаткина проигрышную серию?

    Касаткина — Аранго. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Аранго
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    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Аранго, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 13:00 Эмилиана Аранго

    Эмилиана Аранго

  • Колумбия
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина не может выиграть на протяжении четырёх матчах. На травяном покрытии в Истбурне австралийская теннисистка проиграла в первом же круге, уступив Лулу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:2, 3:6).

    Отметим, что год назад Касаткина выиграла турнир в Истбурне, когда ещё защищала цвета России.

    Касаткина проиграла также на турнирах в Берлине, Лондоне и Париже.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На данный момент экс-россиянка занимает 16 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Аранго

    Колумбийская теннисистка также не может выиграть в четырёх матчах подряд. В Истбурне Эмилиана Аранго уступила итальянке Элизабетте Кочаретто (2:6, 5:7).

    На травяном покрытии в Ноттингеме Аранго потерпела фиаско в матче против испанской соперницы Кристины Букши (0:6, 4:6).

    В Лондоне для Аранго стартовал сезон на траве, на этом турнире колумбийка не смогла справиться с британкой Юрико Лили Миядзаки (2:6, 6:4, 4:6).

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    На данный момент Эмилиана Аранго занимает 76 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Аранго букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: Кому-то придётся одержать победу и прервать проигрышную серию, которая состоит из четырех матчей. Наверняка, это сделает Дарья Касаткина, у австралийки опыта больше и уровень игры выше. Мы рискнём в пользу победы экс-россиянки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-6.5) с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Аранго?

    Матч Касаткина — Аранго состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Аранго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Касаткиной (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Аранго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Касаткиной (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Аранго?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Аранго?

    Коэффициенты букмекеров: : На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Аранго букмекеры предлагают за 6.00.

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    Касаткина — Аранго: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Прервёт ли Касаткина проигрышную серию?
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