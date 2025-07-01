Касаткина — Аранго. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Дарья Касаткина
Эмилиана Аранго
Касаткина
Дарья Касаткина не может выиграть на протяжении четырёх матчах. На травяном покрытии в Истбурне австралийская теннисистка проиграла в первом же круге, уступив Лулу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:2, 3:6).
Отметим, что год назад Касаткина выиграла турнир в Истбурне, когда ещё защищала цвета России.
Касаткина проиграла также на турнирах в Берлине, Лондоне и Париже.
На данный момент экс-россиянка занимает 16 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Аранго
Колумбийская теннисистка также не может выиграть в четырёх матчах подряд. В Истбурне Эмилиана Аранго уступила итальянке Элизабетте Кочаретто (2:6, 5:7).
На травяном покрытии в Ноттингеме Аранго потерпела фиаско в матче против испанской соперницы Кристины Букши (0:6, 4:6).
В Лондоне для Аранго стартовал сезон на траве, на этом турнире колумбийка не смогла справиться с британкой Юрико Лили Миядзаки (2:6, 6:4, 4:6).
На данный момент Эмилиана Аранго занимает 76 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Аранго букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: Кому-то придётся одержать победу и прервать проигрышную серию, которая состоит из четырех матчей. Наверняка, это сделает Дарья Касаткина, у австралийки опыта больше и уровень игры выше. Мы рискнём в пользу победы экс-россиянки.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-6.5) с коэффициентом 2.15.