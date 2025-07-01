Касаткина — Аранго. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Аранго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина не может выиграть на протяжении четырёх матчах. На травяном покрытии в Истбурне австралийская теннисистка проиграла в первом же круге, уступив Лулу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:2, 3:6).

Отметим, что год назад Касаткина выиграла турнир в Истбурне, когда ещё защищала цвета России.

Касаткина проиграла также на турнирах в Берлине, Лондоне и Париже.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На данный момент экс-россиянка занимает 16 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Аранго

Колумбийская теннисистка также не может выиграть в четырёх матчах подряд. В Истбурне Эмилиана Аранго уступила итальянке Элизабетте Кочаретто (2:6, 5:7).

На травяном покрытии в Ноттингеме Аранго потерпела фиаско в матче против испанской соперницы Кристины Букши (0:6, 4:6).

В Лондоне для Аранго стартовал сезон на траве, на этом турнире колумбийка не смогла справиться с британкой Юрико Лили Миядзаки (2:6, 6:4, 4:6).

На данный момент Эмилиана Аранго занимает 76 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Аранго букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: Кому-то придётся одержать победу и прервать проигрышную серию, которая состоит из четырех матчей. Наверняка, это сделает Дарья Касаткина, у австралийки опыта больше и уровень игры выше. Мы рискнём в пользу победы экс-россиянки.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-6.5) с коэффициентом 2.15.