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    Свентек разгромит соперницу?

    Свентек — Кудерметова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Кудерметова
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    Ига Свентек
    Ига Свентек из Польши сыграет против Полины Кудерметовой в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 13:00 Полина Кудерметова

    Полина Кудерметова

  • Россия
    •

    Свентек

    Сезон на травяном покрытии для Иги Свентек стартовал в Бад Хомбурге. На немецком корте польская спортсменка выиграла у беларуски Виктории Азаренко (6:4, 6:4), россиянки Екатерины Александровой (6:4, 7:6) и итальянки Ясмин Паолини (6:1, 6:3).

    В финале турнира Ига Свентек проиграла американке Джессике Пегуле (4:6, 5:7). На корте девушки провели 1 час 46 минуты.

    Экс-первая ракетка планеты Ига Свентек 9 раз подала навылет, допустила три двойных ошибок.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На данный момент полька занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Кудерметова

    Полина Кудерметова терпит поражение в шестом матче подряд. На травяном покрытии в Хертогенбосе россиянка уступила своей сестре Веронике Кудерметовой (3:6, 3:6).

    В этой встрече Полина Кудерметова выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

    На грунте Кудерметова уступила на турнирах в Бари, Риме, Мадриде, Чарльстоне и Открытом чемпионате Франции.

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    Полина Кудерметова занимает 63 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 8.50.

    Прогноз: Здесь все в руках Иги Свентек, польская теннисистка должна разгромить соперницу, не моргнув. Ставим на победу польской спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Свентек (-7.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свентек — Кудерметова?

    Матч Свентек — Кудерметова состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свентек — Кудерметова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Свентек (-7.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свентек — Кудерметова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Свентек (-7.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свентек — Кудерметова?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свентек — Кудерметова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 8.50.

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    Свентек — Кудерметова: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Свентек разгромит соперницу?
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