Свентек — Кудерметова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Ига Свёнтек
Полина Кудерметова
Свентек
Сезон на травяном покрытии для Иги Свентек стартовал в Бад Хомбурге. На немецком корте польская спортсменка выиграла у беларуски Виктории Азаренко (6:4, 6:4), россиянки Екатерины Александровой (6:4, 7:6) и итальянки Ясмин Паолини (6:1, 6:3).
В финале турнира Ига Свентек проиграла американке Джессике Пегуле (4:6, 5:7). На корте девушки провели 1 час 46 минуты.
Экс-первая ракетка планеты Ига Свентек 9 раз подала навылет, допустила три двойных ошибок.
На данный момент полька занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Кудерметова
Полина Кудерметова терпит поражение в шестом матче подряд. На травяном покрытии в Хертогенбосе россиянка уступила своей сестре Веронике Кудерметовой (3:6, 3:6).
В этой встрече Полина Кудерметова выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.
На грунте Кудерметова уступила на турнирах в Бари, Риме, Мадриде, Чарльстоне и Открытом чемпионате Франции.
Полина Кудерметова занимает 63 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 8.50.
Прогноз: Здесь все в руках Иги Свентек, польская теннисистка должна разгромить соперницу, не моргнув. Ставим на победу польской спортсменки.
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Рекомендуемая ставка: Фора Свентек (-7.5) с коэффициентом 1.95.