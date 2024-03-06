«Северсталь» — «Спартак»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина череповецкаяна своем льду в основное время сыграла с московскимсо счетом 4:4, а в овертайме «красно-белые» вырвали победу.

В составе хозяев дубль оформил 21-летний нападающий Даниил Аймурзин, еще одна шайба на счету Кирилла Пилипенко.

Главным героем встречи стал нападающий «Спартака» Иван Морозов, забивший дважды в третьем периоде. Также отличились Герман Рубцов и Андрей Локтионов.

Решающую же шайбу забросил в дополнительное время Михал Чайковски.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Голы: Рубцов — 1 (Пашин), 9:33 — 0:1. Аймурзин — 3 (Пилипенко), 20:23 — 1:1. Локтионов — 2 (мен., Цыплаков), 30:32 — 1:2. Аймурзин — 4 (Пилипенко), 35:43 — 2:2. Морозов — 1 (Голдобин, Порядин), 46:24 — 2:3. Пилипенко — 4 (Седов, Ильин), 49:32 — 3:3. Морозов — 2 (Порядин, Голдобин), 52:01 — 3:4. Степанов — 1 (бол., Давыдов), 59:45 — 4:4. Чайковски — 2 (Цыплаков, Локтионов), 67:34 — 4:5Вратари: Самойлов — НиколаевБроски: 27 (7+11+6+3) — 30 (10+7+11+2)Штраф: 8 — 8

После четырех матчей впереди «Спартак» со счетом 3:1. Пятая игра пройдет 8 марта в Москве.