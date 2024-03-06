2-й таймСпортинг — АталантаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спортинг» — «Аталанта»«Спортинг» — «Аталанта». Онлайн
  • 22:24
    • «Спартак» вырвал победу у «Северстали» и близок к выходу в четвертьфинал Кубка Гагарина
  • 22:22
    • «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: стартовые составы на ответный матч ЛЧ
  • 22:14
    • «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: стартовые составы на 1/8 финала ЛЧ
  • 21:48
    • Минское «Динамо» выиграло третий матч Кубка Гагарина
  • 21:46
    • «Локомотив» в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Спартак» вырвал победу у «Северстали» и близок к выходу в четвертьфинал Кубка Гагарина

    «Северсталь» — «Спартак»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» на своем льду в основное время сыграла с московским «Спартаку» со счетом 4:4, а в овертайме «красно-белые» вырвали победу.

    Иван Морозов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Морозов

    В составе хозяев дубль оформил 21-летний нападающий Даниил Аймурзин, еще одна шайба на счету Кирилла Пилипенко.

    Главным героем встречи стал нападающий «Спартака» Иван Морозов, забивший дважды в третьем периоде. Также отличились Герман Рубцов и Андрей Локтионов.

    Решающую же шайбу забросил в дополнительное время Михал Чайковски.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Рубцов — 1 (Пашин), 9:33 — 0:1. Аймурзин — 3 (Пилипенко), 20:23 — 1:1. Локтионов — 2 (мен., Цыплаков), 30:32 — 1:2. Аймурзин — 4 (Пилипенко), 35:43 — 2:2. Морозов — 1 (Голдобин, Порядин), 46:24 — 2:3. Пилипенко — 4 (Седов, Ильин), 49:32 — 3:3. Морозов — 2 (Порядин, Голдобин), 52:01 — 3:4. Степанов — 1 (бол., Давыдов), 59:45 — 4:4. Чайковски — 2 (Цыплаков, Локтионов), 67:34 — 4:5Вратари: Самойлов — НиколаевБроски: 27 (7+11+6+3) — 30 (10+7+11+2)Штраф: 8 — 8

    После четырех матчей впереди «Спартак» со счетом 3:1. Пятая игра пройдет 8 марта в Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Лейпциг» «Реал» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие