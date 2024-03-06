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    «Обручи» продлят свою успешную серию?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»
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    «Куинз Парк Рейнджерс»
    6 марта в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» пройдет поединок 36-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Вест Бромвича». Начало — в 23:00 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Марта 2024 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 23:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    Турнирное положение: В этом сезоне коллектив Марти Сифуэнтеса ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 38 очками находится на 19 безопасной строке, но красную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    «Куинз Парк Рейнджерс» в текущем чемпионате выиграл десять встреч из 35 проведенных, восемь раз сыграл вничью и 17 раз проиграл, разница мячей составляет 34:46.

    Последние матчи: «Обручи» просто прекрасно провели свои три последние игры чемпионата, все их выиграв. В прошлом туре они сенсационно в гостях одолели лидирующий «Лестер» 2:1. А перед этим дома обыграли аутсайдера «Ротерхэм» 2:1.

    Не сыграют: Все основные игроки команды в строю.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы выиграли свои три предыдущие встречи, но каждый раз с минимальным счетом. Всего же в отрезке предыдущих восьми матчей чемпионата КПР проиграл только в одном случае, а также расписал две мировые и добился пяти викторий. Забил коллектив в 10 из 11 минувших поединках во всех турнирах.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице второго па рангу дивизиона Англии коллектив Карлоса Корберана с 59 очками идет пятым и на четыре балла опережает седьмую строку.

    «Вест Бромвич» в этом чемпионате выиграл 17 игр из 35, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 51:33.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «дрозды» на своем поле смогли одолеть «Ковентри» со счетом 2:1. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до трех встреч, где дважды победили.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Дэрил Дике, Джош Маджа и Мэтт Филлипс.

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    Состояние команды: «Мешки» в целом неплохо провели свой последний отрезок из семи встреч чемпионата, проиграв за это время только раз при двух ничейных результатах и четырех выигрышах. Причем в данном отрезке они не смогли забить лишь в одном матче, в котором и уступили.

    Статистика для ставок

    • КПР дома не уступает уже на протяжении четырех матчей, выиграв два из них

    • «Вест Бромвич» в гостях победил лишь раз за предыдущие шесть игр и трижды уступал

    • «Вест Бромвич» выиграл у КПР в трех из пяти последних очных противостояний при одном фиаско. И только в одном случае данного периода забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «КПР» — 3.10, победа «Вест Бромвича» — 2.54, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: «Куинз Парк Рейнджерс» к этой игре подходит в отличном состоянии и должен брать здесь очки, ведь «дрозды» в гостях выступают не лучшим образом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Куинз Парк Рейнджерс» с форой 0 за 2.17.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что на двоих команды проведут пару мячей, так как в последнее время они в основном без результативных действий с поля не уходили.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

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    Ставка и прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. «Обручи» продлят свою успешную серию?
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