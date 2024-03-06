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    Шевченко проиграет четвертый матч подряд?

    Шевченко — Кепфер. Ставка (к. 2.41) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Кепфер
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. Шевченко — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шевченко

    Шевченко слабо выступил на недавних турнирах в Дохе и Дубае. В обоих случаях он проиграл уже в первом раунде.

    Правда, в Дубае ему сразу же достался максимально сложный соперник — Даниил Медведев (3:6, 5:7).

    На турнире в Катаре Шевченко действительно разочаровал, проиграв 37-летнему французу Ришару Гаске (4:6, 4:6).

    Но позитивных моментов тоже хватает. В середине февраля Шевченко дошел дошел до четвертьфинала в Роттердаме. Здесь он обыграл китайца Чжичжэня Чжана и датчанина Хольгера Руне, после чего уступил болгарину Григору Димитрову.

    Еще два матча представитель Казахстана выиграл на турнире в Монпелье. Правда, в этом случае у него были не такие опасные соперники, как в Роттердаме.

    Кепфер

    Доминик на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Акапулько, благодаря чему наконец-то дебютировал в топ-50.

    Немец одержал победу над французом Теренсом Атманом и выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 5:7, 6:1).

    В 1/4-й Кепфер проиграл датчанину Хольгеру Руне на двух тай-брейках — 6:7, 6:7. В обоих сетах ему удавалось делать обратные брейки, но в ключевых моментах соперник все-таки играл получше.

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    В Лос-Кабосе 29-летний теннисист проиграл на старте турнира португальцу Нуну Боржешу, но перед этим он дошел до четвертьфинала в Далласе.

    Также стоит отметить, что в начале января Кепфер стал победителем «челленджера» в Канберре. В финале Доминик выиграл у талантливого чеха Якуба Меньшика.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: скорее всего, немец неприятно удивит Шевченко, который еще пару месяцев назад представлял Россию. Возможно, кто-то думает иначе, но здесь действительно сложно сказать, что Саше повезло с соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа Кепфера + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.

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    Ставка и прогноз на матч Шевченко — Кепфер с коэффициентом 2.41. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко проиграет четвертый матч подряд?
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