Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. Шевченко — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шевченко

Шевченко слабо выступил на недавних турнирах в Дохе и Дубае. В обоих случаях он проиграл уже в первом раунде.

Правда, в Дубае ему сразу же достался максимально сложный соперник — Даниил Медведев (3:6, 5:7).

На турнире в Катаре Шевченко действительно разочаровал, проиграв 37-летнему французу Ришару Гаске (4:6, 4:6).

Но позитивных моментов тоже хватает. В середине февраля Шевченко дошел дошел до четвертьфинала в Роттердаме. Здесь он обыграл китайца Чжичжэня Чжана и датчанина Хольгера Руне, после чего уступил болгарину Григору Димитрову.

Еще два матча представитель Казахстана выиграл на турнире в Монпелье. Правда, в этом случае у него были не такие опасные соперники, как в Роттердаме.

Кепфер

Доминик на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Акапулько, благодаря чему наконец-то дебютировал в топ-50.

Немец одержал победу над французом Теренсом Атманом и выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 5:7, 6:1).

В 1/4-й Кепфер проиграл датчанину Хольгеру Руне на двух тай-брейках — 6:7, 6:7. В обоих сетах ему удавалось делать обратные брейки, но в ключевых моментах соперник все-таки играл получше.

В Лос-Кабосе 29-летний теннисист проиграл на старте турнира португальцу Нуну Боржешу, но перед этим он дошел до четвертьфинала в Далласе.

Также стоит отметить, что в начале января Кепфер стал победителем «челленджера» в Канберре. В финале Доминик выиграл у талантливого чеха Якуба Меньшика.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: скорее всего, немец неприятно удивит Шевченко, который еще пару месяцев назад представлял Россию. Возможно, кто-то думает иначе, но здесь действительно сложно сказать, что Саше повезло с соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Кепфера + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.