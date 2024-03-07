В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на стадионе «Вивинт Арена» 7 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 11 место, одержав 28 побед и потерпев 34 поражения. «Музыканты» отстают от зоны плей-ин на 4 победы, на данный момент на 10 строчке идёт «Голден Стэйт».

Последние матчи: Защитник «Юты» Джордан Кларксон принес победу своей команде в домашнем матче против «Вашингтона» (127:115). Филиппинец оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами». Баскетболист уже пропустил поединок против «Вашингтона».

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Выбыли из строя также форвард Тейлор Хендрикс (травма пальца), центровой Уокер Кесслер (травма ноги)

Состояние команды: Команде из Солт-Лейк-Сити удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Ранее «Юта» проиграла «Майами» (120:126), «Орландо» (107:115) и «Атланте» (97:124).

«Чикаго»

Турнирное положение: Клуб из Иллинойса закрепился на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Чикаго» одержал 29 побед и потерпел 32 поражения.

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Последние матчи: «Чикаго» добился победы в гостевом поединке против «Сакраменто» (113:109). Ключевую роль в матче сыграл Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 37 очков.

Не сыграют: 4 баскетболиста «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Торри Крэйг, Зак Лавин и Патрик Уильямс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Чикаго» выиграл три встречи, обыграв также «Кливленд» (132:123) и «Нью-Орлеан» (114:106).

Статистика для ставок

«Чикаго» в этом сезоне обыграл «Юту» (130:113)

«Юта» прервала трехматчевую проигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Юты» — 2.45.

ТБ 223 и ТМ 223 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: У «Юты» большие проблемы с составом, «музыкантам» будет тяжело играть особенно без Лаури Маркканена в составе. Таким шансом могут воспользоваться баскетболисты «Чикаго».

Ставка: Фора «Чикаго» (-9) с коэффициентом 2.32.

Прогноз: В первом круге «Юта» и «Чикаго» набросали друг другу 243 очка. Можно сыграть на результативности матча и в предстоящей игре.

Ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.30.