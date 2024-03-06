«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 3:1, обзор голов

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина минское «Динамо» победило московских одноклубников со счетом 3:1 и сократило разрыв в серии до 1:2.

На пятой минуте счет открыл нападающий хозяев Роман Горбунов, ему ассистировал Дмитрий Коробов.

В середине второго периода преимущество в большинстве удвоил Ник Меркли, передачи ему отдали Сэм Энас и Роб Хэмилтон.

Московское «Динамо» смог ответить лишь шайбой Седрика Пакетта на 35-й минуте.

На 47-й минуте встречи Ник Меркли оформил дубль и сделал счет 3:1 в пользу хозяев.

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч Голы: Горбунов — 1:0, (Коробов), 4:43; Меркли — 2:0 (Энас, Хэмилтон), 29:04; Пакетт — 2:1, 34:39; Меркли — 3:1 (Керран, Сотишвили), 46:43Вратари: Колосов — МоторыгинБроски: 25 (9+8+8) — 35 (16+11+8)Штраф: 4 — 14

Пока московское «Динамо» ведет со счетом 2:1. Четвертый матч серии также пройдет в Минске 8 марта.