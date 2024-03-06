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    «Локомотив» в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина московский ЦСКА уступил на своем льду ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    Денис Алексеев
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    Денис Алексеев

    На 15-й минуте счет открыл нападающий армейцев Владислав Каменев, ему ассистировал Михаил Григоренко.

    «Локомотив» ответил шайбой Максима Шалунов в самом начале второй 20-минутки. Голевые передачи ему отдали Артур Каюмов и Максим Березкин.

    Гостей вывел вперед на 24-й минуте Денис Алексеев, нанесший точный бросок после передачи Рушана Рафикова. Эта шайба и стала победной.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Голы: Каменев — 1:0 (Григоренко), 14:16; Шалунов — 1:1 (Каюмов, Березкин), 20:16; Алексеев — 1:2 (Рафиков), 23:28Вратари: Колосов — МоторыгинБроски: 25 (9+8+8) — 35 (16+11+8)Штраф: 4 — 14

    После четырех матчей в серии впереди «Локомотив» 3:1. Пятая игра пройдет в Ярославле 8 марта.

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