ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина московскийуступил на своем льду ярославскомусо счетом 1:2.

На 15-й минуте счет открыл нападающий армейцев Владислав Каменев, ему ассистировал Михаил Григоренко.

«Локомотив» ответил шайбой Максима Шалунов в самом начале второй 20-минутки. Голевые передачи ему отдали Артур Каюмов и Максим Березкин.

Гостей вывел вперед на 24-й минуте Денис Алексеев, нанесший точный бросок после передачи Рушана Рафикова. Эта шайба и стала победной.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Голы: Каменев — 1:0 (Григоренко), 14:16; Шалунов — 1:1 (Каюмов, Березкин), 20:16; Алексеев — 1:2 (Рафиков), 23:28Вратари: Колосов — МоторыгинБроски: 25 (9+8+8) — 35 (16+11+8)Штраф: 4 — 14

После четырех матчей в серии впереди «Локомотив» 3:1. Пятая игра пройдет в Ярославле 8 марта.