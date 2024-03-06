«Спортинг» — «Аталанта»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы португальскийи итальянскаязавершили встречу вничью со счетом 1:1.

На 17-й минуте хозяев вывел вперед Паулинью после точной передачи Франсиску Тринкана.

«Аталанта» сравняла счет на 39-й минуте после точного удара Джанлуки Скамакки. Голевой пас ему отдал российский полузащитник Алексей Миранчук, вышедший в стартовом составе и проведший на поле 72 минуты.

Бергамаски могли вырвать победу на 87-й минуте, но гол Эль Билала Туре был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Спортинг — Аталанта 1:1 Голы: 1:0 Паулинью (17'), 1:1 Джанлука Скамакка (39') Спортинг: Франко Израэль, Куарежма, Себастьян Коатес, Усман Дьоманде (Йерри Юсте Ст., 46'), Матеус Рейс, Джени Катамо, Коба Куандреди (Мортен Юльманн, 46'), Хидемаса Морита (Дэниел Браганса, 84'), Маркус Эдвардс (Виктор Дьёкереш, 46'), Франсиску Тринкан, Паулинью (Рикарду Эсгаю, 68') Аталанта: Эдерсон, Хуан Муссо, Маттео Руджери, Эмиль Хольм (Давиде Дзаппакоста, 90'), Зеад Колашинац, Исак Хин (Джорджио Скальвини, 46'), Берат Джимсити, Алексей Миранчук (Теун Коопмейнерс, 72'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Шарль Де Кетеларе, 72'), Джанлука Скамакка (Эль Билал Туре, 82') Предупреждения: Исак Хин (14'), Маркус Эдвардс (36'), Джорджио Скальвини (49'), Берат Джимсити (56')

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Ответный матч пройдет в Бергамо 14 марта.