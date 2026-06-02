«Никсы» стартуют с победы в финале НБА?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В первом матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 4 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» вышел в финал НБА после того, как обыграл «Оклахому» в седьмой игре серии (111:103). Весомый вклад в победу «шпор» внёс Виктор Вембаньяма, набравший 22 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: В матчах против «Оклахомы» баскетболисты из Техаса одержали четыре победы (111:103, 118:91, 103:82, 122:115 ОТ) и потерпели три поражения (114:127, 108:123, 113:122).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).

Последние матчи: «Никсы» нанесли поражение «Кливленду» (130:93) и вышли в финал НБА. В составе нью-йоркцев результативной игрой отметился Карл-Энтони Таунс, оформив дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.

Не сыграют: Центровой «никсов» Митчелл Робинсон не сыграет в матче против «Сан-Антонио» из-за травмы пальца.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает 11 матчей, включая игры плей-офф против «Кливленда» (130:93, 121:108, 109:93, 115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114), а также «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89)

Статистика для ставок

В регулярном сезоне «шпоры» и «никсы» обменялись победами (114:89 — победа «Нью-Йорка», 134:132 — победа «Сан-Антонио»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Нью-Йорка» — 2.65.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Стартует финал НБА. В битве за трофей сойдутся победители Запада и Востока. «Нью-Йорк» подходит к противостоянию с «Сан-Антонио» в оптимальной форме с победной серией из 11 матчей. Ожидаем, что «никсы» увезут победу из Техаса в первом матче финала.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.87.