Кто сыграет с Нью-Йорком в финал НБА?

прогноз на финал Западной конференции НБА, ставка за 2.07

В седьмом матче финала Западной конференции «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 31 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде «громобойцы» «свипнули» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: «Оклахома» упустила шанс выйти досрочно в финал НБА, проиграв «Сан-Антонио» в шестой игре серии (91:118).

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: В матчах против «Сан-Антонио» «громобойцы» одержали три победы и потерпели три поражения (127:114, 123:108, 122:113, 82:103, 115:122 ОТ).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: Виктор Вембаньяма принёс победу «шпорам» в поединке против «Оклахомы» со счётом 118:91. Лидер «Сан-Антонио» оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В остальных матчах финальной серии с «Оклахомой» баскетболисты из Техаса одержали ещё две победы и потерпели три поражения (103:82, 122:115 ОТ, 114:127, 113:122, 108:123).

Статистика для ставок

«Оклахома» — «Сан-Антонио»: счёт в серии (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Сан-Антонио» — 2.35.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» на победной волне может нанести решающее и сокрушительное поражение чемпионам. Ожидаем, что техасцы смогут выбить из чемпионской гонки «Оклахому».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В шестом матче серии «Сан-Антонио» и «Оклахома» набрали на двоих 209 очков.

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.93.