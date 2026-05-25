В четвертом матче финала Восточной конференции «Кливленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Кливленд»
Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). Валидольным получилось и противостояние против «Детройта», которое также завершилось победой «кавалеристов» (4:3).
Последние матчи: «Кливленд» в шаге от вылета из турнира в битве за трофей. «Кавалеристы» проиграли «Нью-Йорку» в третьей игре серии (108:121).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах плей-офф баскетболисты из Огайо уступили в поединках против «Нью-Йорка» (93:109, 104:115 ОТ) и обменялись победами с «Детройтом» (125:94, 94:115).
«Нью-Йорк»
Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока. В полуфинале Восточной конференции «Никс» свипнули «Филадельфию» (4:0).
Последние матчи: В третьей игре серии нью-йоркцы нанесли поражение «Кливленду» (121:108). Весомый вклад в победу команды внёс Джален Брансон, набрав 30 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Нью-Йорк» оформил 10-ю победу подряд в плей-офф. «Никсы» стали седьмой командой в истории НБА с этим показателем. Суммарный показатель +225 очков.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» в плей-офф переиграл «Атланту» (4:2) и «Филадельфию» (4:0)
- «Кливленд» в плей-офф переиграл «Торонто» (4:3) и «Детройт» (4:3)
- «Нью-Йорк» обыгрывает «Кливленд» в серии (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Кливленда» — 2.12.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Нью-Йорк» в шаге от победы в Восточной конференции и выхода в финал НБА. 10 побед подряд в плей-офф о многом говорят, ожидаем решающую викторию над «кавалеристами» со стороны «никсов».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.