прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В четвертом матче финала Восточной конференции «Кливленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). Валидольным получилось и противостояние против «Детройта», которое также завершилось победой «кавалеристов» (4:3).

Последние матчи: «Кливленд» в шаге от вылета из турнира в битве за трофей. «Кавалеристы» проиграли «Нью-Йорку» в третьей игре серии (108:121).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах плей-офф баскетболисты из Огайо уступили в поединках против «Нью-Йорка» (93:109, 104:115 ОТ) и обменялись победами с «Детройтом» (125:94, 94:115).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока. В полуфинале Восточной конференции «Никс» свипнули «Филадельфию» (4:0).

Последние матчи: В третьей игре серии нью-йоркцы нанесли поражение «Кливленду» (121:108). Весомый вклад в победу команды внёс Джален Брансон, набрав 30 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк» оформил 10-ю победу подряд в плей-офф. «Никсы» стали седьмой командой в истории НБА с этим показателем. Суммарный показатель +225 очков.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в плей-офф переиграл «Атланту» (4:2) и «Филадельфию» (4:0)

«Кливленд» в плей-офф переиграл «Торонто» (4:3) и «Детройт» (4:3)

«Нью-Йорк» обыгрывает «Кливленд» в серии (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Кливленда» — 2.12.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» в шаге от победы в Восточной конференции и выхода в финал НБА. 10 побед подряд в плей-офф о многом говорят, ожидаем решающую викторию над «кавалеристами» со стороны «никсов».

2.07 Фора «Нью-Йорка» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.90.