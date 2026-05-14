Удастся ли «Миннесоте» восстановить счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В шестом матче полуфинала Западной конференции «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В первом раунде баскетболисты из Миннеаполиса оказались сильнее «Денвера» (4:2).

Последние матчи: В пятом матче серии баскетболисты из Миннеаполиса проиграли «Сан-Антонио» со счётом 97:126.

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмирован Донте Дивинченцо.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В пяти матчах второго раунда плей-офф «Миннесота» выиграла у «Сан-Антонио» две встречи (114:109, 104:102) и потерпела три поражения (97:126, 95:133, 108:115).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В регулярном чемпионате «Сан-Антонио» занял итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений. Техасцы в первом раунде плей-офф переиграли «Портленд» (4:1).

Последние матчи: «Сан-Антонио» одержал третью победу над «Миннесотой» в серии (126:97). Весомый вклад в победу «шпор» внёс Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах против «Миннесоты» баскетболисты «Сан-Антонио» одержали три победы и потерпел два поражения (126:97, 115:108, 133:95, 109:114, 102:104).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Портленд» в первом раунде плей-офф (4:1)

«Миннесота» переиграла «Денвер» в первом раунде плей-офф (4:2)

«Сан-Антонио» обыгрывает «Миннесоту» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Миннесоты» — 2.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Миннесота» хоть и уступает техасцам в серии, но вполне может восстановить паритет в противостоянии. Баскетболисты из Миннеаполиса уже одержали две победы над техасцами на своей арене. Есть вероятность, что «лесные волки» снова добьются успеха в поединке.

2.50 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: В пятом матче серии «Миннесота» и «Сан-Антонио» набрали на двоих 223 очка.

2.23 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.23.