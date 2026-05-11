В четвёртом матче полуфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 12 мая. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф чуть не упустил преимущество над «Хьюстоном», обыграв соперника в серии (4:2). «Озёрники» вышли в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахоме» со счётом 108:131.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится травмированный Лука Дончич.

Состояние команды: «Лейкерс» потерпел поражение от «Оклахомы» третий матч подряд (108:131, 107:125, 90:108).

«Оклахома»

Турнирная таблица: В первом раунде плей-офф «Оклахома» «свипнула» «Финикс» (4:0). «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В третьем матче второго раунда плей-офф «Оклахома» переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:108). Весомый вклад в победу команды внёс Аджай Митчелл, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 передач.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер и Джейлен Уильямс.

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в седьмом матче подряд, переиграв также «Финикс» в четырёх играх (131:122, 121:109, 120:107, 119:84) и «Лос-Анджелес Лейкерс» в трёх поединках (131:108, 125:107, 108:90).

Статистика для ставок

«Оклахома» в первом раунде плей-офф переиграла «Финикс» (4:0)

«Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф переиграли «Хьюстон» (4:2)

В регулярном сезоне «Оклахома» одержала четыре победы над «Лейкерс» (123:87, 139:96, 119:110, 121:92)

«Оклахома» обыгрывает «Лейкерс» в серии (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.55.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» в этом сезоне ещё не проигрывала «Лейкерс», включая игры регулярного чемпионата и плей-офф, «громобойцы» одержали семь побед над соперником.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.