В четвёртом матче полуфинала Восточной коференции «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Детройте на «Рокет Арене» 12 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Огайо смогли сократить отставание от «Детройта», выиграв в третьем матче серии (116:109). Ключевую роль в победе команды сыграл Донован Митчелл, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В первых двух встречах серии «Кливленд» проиграл «Детройту» (101:111, 97:107).

«Детройт»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3). «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: В третьем матче серии «Детройт» проиграл «Кливленду» со счётом 109:116.

Не сыграют: Из строя команды из-за мышечной травмы выбыл Кевин Хьюртер.

Состояние команды: Прервалась пятиматчевая победная серия «Детройта». Ранее баскетболисты из Мичигана переиграли «Орландо» (116:94, 93:79, 116:109) и «Кливленд» (107:97, 111:101).

Статистика для ставок

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

В регулярном чемпионате «Детройт» и «Кливленд» не смогли определить победителя (2:2)

«Детройт» обыгрывает «Кливленд» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Детройта» — 2.35.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» ведёт в серии у «Кливленда» со счетом 2:1. Обе встречи баскетболисты из Мичигана завершили с преимуществом +10 очков. Но в третьем поединке противостояния «кавалеристы» смогли сократить счёт в серии до минимума, выиграв у «Детройта» с разницей в 7 очков. Не исключаем, что баскетболисты из Огайо смогут сравнять счет в серии.

Ставка: Фора «Кливленда» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.87.