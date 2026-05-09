Закрепит ли «Сан-Антонио» успех в серии с «Миннесотой»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В четвёртом матче полуфинала Западной конференции «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 11 мая. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: В первом раунде баскетболисты из Миннеаполиса оказались сильнее «Денвера» (4:2).

«Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» потерпела новое поражение в матче против «Сан-Антонио» (108:115).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмирован Донте Дивинченцо.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В матчах против «шпор» баскетболисты из Миннеаполиса одержали одну победу (104:102) и потерпели два поражения (95:133, 108:115).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: Техасцы в первом раунде плей-офф переиграли «Портленд» (4:1). В регулярном чемпионате «Сан-Антонио» заняли итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: В составе «Сан-Антонио» в третьем матче серии против «Миннесоты» результативной игрой отметился Виктор Вембаньяма. Лидер техасцев оформил дабл-дабл из 39 очков и 15 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «шпоры» одержали победы над «Портлендом» (114:95, 114:93) и «Миннесотой» (133:95). Техасский коллектив уступил лишь в одной игре против «Миннесоты» (102:104).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Портленд» в первом раунде плей-офф (4:1)

«Миннесота» переиграла «Денвер» в первом раунде плей-офф (4:2)

В регулярном чемпионате «Миннесота» дважды обыграла «Сан-Антонио» (125:112,

«Сан-Антонио» одержал одну победу над «Миннесотой» (126:123)

«Сан-Антонио» обыгрывает «Миннесоту» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Миннесоты» — 2.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» перевернул ход противостояния, техасцы проигрывая в серии «Миннесоте» смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Вембаньяма набрал ход и вполне может оформить очередной дабл-дабл в поединке.

2.23 Фора «Сан-Антонио» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-7.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: 223 очка набрали на двоих баскетболисты «Сан-Антонио» и «Миннесоты» в третьей игре серии.

2.30 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 2.30.