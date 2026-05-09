Уйдёт ли «Детройт» в серии с «Кливлендом» на 3:0?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В третьем матче полуфинала Восточной коференции «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Детройте на «Рокет Арене» 9 мая. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» в гостевой серии игр потерпел поражение от «Детройта» со счётом 97:107.

Не сыграют: В первом матче серии против «Детройта» травму подколенного сухожилия получил Сэм Меррилл.

Состояние команды: В последних матчах «Кливленд» одержал две победы над «Торонто» (114:102, 125:120), а также проиграл тем же канадцам (110:112 ОТ) и «Детройту» (101:111).

«Детройт»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3).

«Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: «Детройт» удвоил преимущество в серии с «Кливлендом», выиграв у «кавалеристов» со счётом 107:97. Весомый вклад в победу команды внёс Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.

Не сыграют: Из строя команды из-за мышечной травмы выбыл Кевин Хьюртер.

Состояние команды: «Детройт» одержал пятую победу подряд, баскетболисты из Мичигана добились трёх викторий над «Орландо» (116:94, 93:79, 116:109) и ещё одной победы над «Кливлендом» (111:101).

Статистика для ставок

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

В регулярном чемпионате «Детройт» и «Кливленд» не смогли определить победителя (2:2)

«Детройт» обыгрывает «Кливленд» в серии (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Детройта» — 2.50.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» ведёт в серии у «Кливленда» со счетом 2:0. Обе встречи баскетболисты из Мичигана завершили с преимуществом +10 очков. Ожидаем от «Пистонс» новой победы над «кавалеристами».

2.23 Фора «Детройта» (+1.5)

Ставка: Фора «Детройта» (+1.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В первых матчах серии «Кливленд» и «Детройт» набрали на двоих 204 и 212 очков.

1.82 ТМ 212.5

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.82.