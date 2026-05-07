В третьем матче полуфинала Западной конференции «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 9 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: В первом раунде баскетболисты из Миннеаполиса оказались сильнее «Денвера» (4:2). «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» потерпела крупное поражение в противостоянии с «Сан-Антонио» (95:133).

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмирован Донте Дивинченцо.

Состояние команды: Двухматчевая победная серия «лесных волков» прервалась, ранее баскетболисты из Миннеаполиса в плей-офф обыграли «Сан-Антонио» (104:102) и «Денвер» (110:98).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: Техасцы в первом раунде плей-офф переиграли «Портленд» (4:1). В регулярном чемпионате «Сан-Антонио» занял итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» удалось сравнять счёт в серии против «Миннесоты» (133:95). В составе техасцев результативной игрой отметился Стефон Касл, набравший 21 очко.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «шпоры» одержали победы над «Портлендом» (114:95, 114:93, 120:108), но уступили в игре против «Миннесоты» (102:104).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Портленд» в первом раунде плей-офф (4:1)

«Миннесота» переиграла «Денвер» в первом раунде плей-офф (4:2)

В регулярном чемпионате «Миннесота» дважды обыграла «Сан-Антонио» (125:112,

«Сан-Антонио» одержал одну победу над «Миннесотой» (126:123)

«Миннесота» vs «Сан-Антонио»: счёт в серии равный (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Миннесоты» — 2.42.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.

Прогноз: Счёт в серии равный — 1:1, однако «Сан-Антонио» может поймать кураж после того, как смог сравнять счет в серии с «Миннесотой». Ожидаем, что техасцы смогут выйти вперёд в противостоянии с «лесными волками».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 228 очков набрали на двоих баскетболисты «Сан-Антонио» и «Миннесоты» во второй игре серии.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.30.