прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 8 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Оклахома»

Турнирная таблица: В первом раунде плей-офф «Оклахома» «свипнула» «Финикс» (4:0). «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В первом матче второго раунда плей-офф «Оклахома» переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:90). Весомый вклад в победу команды внёс Чет Хольмгрен, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер и Джейлен Уильямс.

Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в пятом матче подряд, переиграв также «Финикс» в четырёх играх (131:122, 121:109, 120:107, 119:84). У «громобойцев» есть проблемы с составом, так как один из ключевых игроков Джейлен Уильямс все еще не восстановился от травмы задней поверхности бедра.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф чуть не упустил преимущество над «Хьюстоном», обыграв соперника в серии (4:2).

«Озёрники» вышли в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: В первом матче второго раунда плей-офф «Лейкерс» проиграли «Оклахоме» (90:108).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится травмированный Лука Дончич.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «Лейкерс» переиграли «Хьюстон» (4:2). В победных встречах «озёрники» обыграли техасцев (98:78, 112:108 ОТ, 101:94, 107:98).

Статистика для ставок

«Оклахома» в первом раунде плей-офф переиграла «Финикс» (4:0)

«Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф переиграли «Хьюстон» (4:2)

В регулярном сезоне «Оклахома» одержала четыре победы над «Лейкерс» (123:87, 139:96, 119:110, 121:92)

«Оклахома» обыгрывает «Лейкерс» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 7.40.

ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» в этом сезоне ещё не проигрывала «Лейкерс», включая игры регулярного чемпионата и плей-офф «громобойцы» одержали пять побед над соперником.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.87.