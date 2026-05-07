Во втором матче полуфинала Восточной коференции «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Детройт»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3).

«Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана открыли серию против «Кливленда» с победы (111:101). Ключевую роль в победе команды внёс Кейд Каннингем, который набрал 23 очка.

Не сыграют: Из строя команды из-за мышечной травмы выбыл Кевин Хьюртер.

Состояние команды: «Детройт» одержал четвёртую победу подряд, помимо встречи с «Кливлендом» баскетболисты из Мичигана добились трёх викторий над «Орландо» (116:94, 93:79, 116:109).

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3).

В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В первом матче серии против «Детройта» «кавалеристы» проиграли со счётом 101:111.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах плей-офф «Кавальерс» одержали две победы и потерпели два поражения в играх против «Торонто» (114:102, 125:120, 110:112 ОТ, 89:93).

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

В регулярном чемпионате «Детройт» и «Кливленд» не смогли определить победителя (2:2)

«Детройт» обыгрывает «Кливленд» в серии (1:0)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Кливленда» — 2.35.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» одержал победу над «Кливлендом» с разницей в 10 очков. Хозяева способны повторить успех в поединке против «кавалеристов», домашние стены вполне могут помочь «Пистонс» добиться новой виктории над соперником.

Ставка: Фора «Детройта» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом матче серии «Детройт» и «Кливленд» набрали на двоих 212 очков.

Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.94.