прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 10 мая. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: В первом раунде «76-е» смогли преодолеть сопротивление «Бостона» лишь в седьмой игре серии (4:3). В плей-офф «Филадельфия» пробилась через плей-ин, переиграв «Орландо» (109:97).

Последние матчи: «Филадельфия» проиграла в третьем матче подряд, на этот проиграв «Нью-Йорку» со счётом 94:108.

Не сыграют: Центровой «Филы» Джоэл Эмбиид не сыграет из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В трёх матчах серии «Филадельфия» проиграла «Нью-Йорку» не только со счётом 94:108, но и с результатами 102:108, 98:137.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока.

Последние матчи: В третьем матче серии «Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» (108:94). Весомый вклад в победу «никсов» внёс Джален Брансон, оформив 33 очка.

Не сыграют: Из-за болезни под вопросом участие центрового «никсов» Митчелла Робинсона. В лазарете команды с мышечной травмой находится О Джи Ануноби.

Состояние команды: «Никсы» выдают победную серию из шести матчей: нью-йоркцы нанесли три поражения «Филадельфии» (108:94, 108:102, 137:98) и три «Атланте» (140:89, 126:97, 114:98).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф переиграл «Атланту» (4:2)

«Филадельфия» в первом раунде плей-офф переиграла «Бостон» (4:3)

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк» и «Филадельфия» не смогли определить победителя (2:2)

«Нью-Йорк» обыгрывает «Филадельфию» в серии (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Филадельфии» — 2.00.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» успешно играет в серии с «Филадельфией», нью-йоркцы ведут в счёте 3:0. Ожидаем, что «никсы» одержат решающую победу и выйдут в финал Восточной конференции.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-3.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В третьем матче серии между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» набрали на двоих 202 очка.

Ставка: ТМ 207.5 с коэффициентом 2.33.