В пятом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.
Последние матчи: После трёх побед подряд «озёрники» позволили себе оступиться в победе с «Хьюстоном» (96:115).
Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся травмированные Остин Ривз и Лука Дончич.
Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Лейкерс». В матчах плей-офф «озёрники» трижды переиграли «Хьюстон» (112:108 ОТ, 101:94, 107:98), а в заключительных матчах регулярного чемпионата баскетболисты из Лос-Анджелеса нанесли поражение «Юте» (131:107), «Финиксу» (101:73) и «Голден Стэйт» (119:103).
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.
Последние матчи: Клуб из Техаса сохранил шансы на проход в следующий круг плей-офф, переиграв «Лейкерс» в четвёртой игре серии (115:96). Весомый вклад в победу «Хьюстона» внёс Амен Томпсон, набравший 23 очка.
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находится Стивен Адамс и Фред Ванвлит. Не сыграет и лидер команды Кевин Дюрант, который также получил травму лодыжки.
Состояние команды: «Хьюстону» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию против «Лейкерс» (108:112 ОТ, 94:101, 98:107).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» вышел в плей-офф с 5-го места Западной конференции
- «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции
- «Лос-Анджелес Лейкерс» обыгрывает «Хьюстон» в серии (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстона» — 2.35.
ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Несмотря на проигрыш в четвёртой игре «Лос-Анджелес Лейкерс» может собраться в домашней игре против «Хьюстона». «Озёрников» от выхода во второй круг отделяет всего одна победа над техасцами. Мы предлагаем остановить свой выбор на победе баскетболистов из Лос-Анджелеса.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: В четвёртом матче плей-офф «Лейкерс» и «Хьюстон» набрали на двоих 211 очков.
Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 1.87.