прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Денвер»

Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Денвер» «горит» в серии с «Миннесотой» (1:3). В четвёртом матче серии «наггетсы» проиграли «лесным волкам» (96:112). В предыдущих поединках противостояния с соперником из Миннеаполиса «Денвер» выиграл со счетом 116:105 и проиграл с результатами 114:119, 96:113.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: В четвёртом матче серии у лидера «Денвера» Николы Йокича сдали нервы, он напал на игрока «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса, в итоге началась стычка между баскетболистами. В итоге судьи удалили серба с площадки.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: В четвертом матче серии «Миннесота» переиграла «Денвер» (112:96). Весомый вклад в победу «лесных волков» внёс Айо Досунму, набравший 43 очка.

Не сыграют: В лазарете команды из Миннеаполиса находятся Энтони Эдвардс и Донте Дивинченцо.

Состояние команды: В матчах плей-офф «лесные волки» одержали третью победу подряд, переиграв «Денвер» также со счётом 113:96, 119:114.

Статистика для ставок

«Денвер» вышел в плей-офф с 3-го места Западной конференции

«Миннесота» вышла в плей-офф с 6-го места Западной конференции

«Миннесота» обыгрывает «Денвер» в серии (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Миннесоты» — 5.25.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Серия между «самородками» и «волками» возвращается в Денвер. У «самородков» появилась возможность сократить отставание в счете. Именно в родных стенах команда Йокича смогла одержать победу над «Миннесотой».

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Денвер» — «Миннесота» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Денвера» (-11.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» в среднем за матч набирают 230 очков.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Денвер» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.33.