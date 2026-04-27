В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Денвер»
Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: «Денвер» «горит» в серии с «Миннесотой» (1:3). В четвёртом матче серии «наггетсы» проиграли «лесным волкам» (96:112). В предыдущих поединках противостояния с соперником из Миннеаполиса «Денвер» выиграл со счетом 116:105 и проиграл с результатами 114:119, 96:113.
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.
Состояние команды: В четвёртом матче серии у лидера «Денвера» Николы Йокича сдали нервы, он напал на игрока «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса, в итоге началась стычка между баскетболистами. В итоге судьи удалили серба с площадки.
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.
Последние матчи: В четвертом матче серии «Миннесота» переиграла «Денвер» (112:96). Весомый вклад в победу «лесных волков» внёс Айо Досунму, набравший 43 очка.
Не сыграют: В лазарете команды из Миннеаполиса находятся Энтони Эдвардс и Донте Дивинченцо.
Состояние команды: В матчах плей-офф «лесные волки» одержали третью победу подряд, переиграв «Денвер» также со счётом 113:96, 119:114.
Статистика для ставок
- «Денвер» вышел в плей-офф с 3-го места Западной конференции
- «Миннесота» вышла в плей-офф с 6-го места Западной конференции
- «Миннесота» обыгрывает «Денвер» в серии (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Миннесоты» — 5.25.
ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Серия между «самородками» и «волками» возвращается в Денвер. У «самородков» появилась возможность сократить отставание в счете. Именно в родных стенах команда Йокича смогла одержать победу над «Миннесотой».
Ставка: Фора «Денвера» (-11.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» в среднем за матч набирают 230 очков.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.33.