В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: После разгрома в первом матче серии «Филадельфия» смогла взять реванш у «Бостона» во второй игре противостояния (111:97). Весомый вклад в победу «Сиксерс» внёс Ви Джей Эджкомб, оформив дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Филадельфии» находится Джоэл Эмбиид.

Состояние команды: В матчах плей-офф и регулярного чемпионата «Филадельфия» выиграла у «Орландо» (109:97), «Милуоки» (126:106) и «Индианы» (105:94), а также проиграла «Бостону» (91:123).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» умудрились проиграть во второй игре серии против «Филадельфии» со счётом 97:111.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Бостона», которая насчитывала три матча. Ранее «кельты» выиграли у «Филадельфии» (123:91), «Орландо» (113:108) и «Нью-Орлеана» (144:118).

Статистика для ставок

«Бостон» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции

«Филадельфия» вышла в плей-офф с 7-го места Восточной конференции

В регулярном чемпионате «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (114:98, 109:108)

«Филадельфия» одержала две победы над «Бостоном» (102:100, 117:116)

«Филадельфия» vs «Бостон»: счёт в серии 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Филадельфии» — 3.40.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» может поймать победную волну в серии с «Бостоном» после того, как смогла сравнять счёт. К тому же «76-е» проведут две ближайшие игры дома. Остановим наш выбор на победе «Сиксерс».

Ставка: Фора «Филадельфии» (+7.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.87.