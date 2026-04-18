В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Денвер»
Путь в плей-офф: «Денвер» вышел в первый круг плей-офф НБА с третьего места Западной конференции. В регулярном сезоне «самородки» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Сан-Антонио» (128:118). В составе «самородков» результативной игрой отметился Джулиан Строутер, набравший 25 очков.
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.
Состояние команды: «Денвер» одержал победу в 12 матчах подряд, выиграв также у «Мемфиса» (136:119), «Оклахомы» (127:107), «Сан-Антонио» (136:134 ОТ), «Юты» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Далласа» (142:135), «Финикса» (125:123), «Портленда» (137:132 ОТ, 128:112), «Торонто» (121:115).
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.
Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса одержали домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» (132:126). В составе «лесных волков» результативной игрой отметился Терренс Шэннон младший, который набрал 26 очков.
Не сыграют: В лазарете команды из Миннеаполиса находятся Джулиус Рэндл, Айо Досунму и Энтони Эдвардс. Не сыграют также Наз Райд, Кайл Андерсон, Джейден Макдэниелс.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Миннесота» переиграла «Хьюстон» (136:132), «Индиану» (124:104), но уступила в матчах против «Орландо» (120:132) и «Шарлотт» (108:122).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Денвер» трижды обыграл «Миннесоту» (142:138 ОТ, 123:112, 127:114)
- «Миннесота» одержала победу над «Денвером» лишь в четвёртой очной встрече (117:108)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Миннесоты» — 3.10.
ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Денвер» выдаёт победную серию из 12 матчей, «самородков» сейчас крайне сложно остановить, и «Миннесота» не тот соперник, который способен это сделать. Если учесть тот факт, что «наггетсы» в этом сезоне трижды выходили победителями в противостоянии с «Миннесотой», можно смело сыграть на победе хозяев.
Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» в среднем за матч набирают 240 очков.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.33.