прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции, в 79 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 50 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты Имея Удоки одержали гостевую победу в матче против «Финикса» (119:105). Ключевую роль в победе команды сыграл Кевин Дюрант, который набрал 24 очка, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: «Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, помимо встречи с «Финиксом», команда также обыграла «Голден Стэйт» (117:116), «Юту» (140:106), «Милуоки» (119:113), «Нью-Йорк» (111:94), «Нью-Орлеан» (134:102) и «Мемфис» (119:109).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 8-е место, одержав 43 победы и потерпев 36 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «76-е» уступили второй команде Запада — «Сан-Антонио» (102:115).

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Камерон Пейн.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Сиксерс» одержали победы над «Вашингтоном» (153:131), «Миннесотой» (115:103), а также проиграли «Майами» (109:119), «Детройту» (93:116).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Филадельфия» переиграла «Хьюстон» (128:122)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Филадельфии» — 2.41.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.89.

Прогноз: «Хьюстон» набрал неплохую форму в последних матчах регулярного чемпионата. Ожидаем, что хозяева смогут продлить победную серию до 8 матчей. К тому же, «Рокетс» жаждут взять реванш у «Филадельфии» за поражение в первом круге.

1.89 Фора «Хьюстона» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Хьюстона» (-3.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

1.91 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

