Техасцы не оставят сопернику шансов на успех?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 9 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» расположился на втором месте в Западной конференции, техасцы в 79 матчах одержали 60 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: В родных стенах техасцы нанесли поражение «Филадельфии» (115:102). В составе «шпор» результативной игрой отметился Стефон Касл, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 13 передач.

Не сыграют: В составе «Сан-Антонио» из травмы лодыжки не сыграет Давид Гарсия.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (118:99), «Голден Стэйт» (127:113), «Чикаго» (129:114), а также проиграл «Денверу» (134:136 ОТ).

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» вышел в плей-ин турнира, на данный момент команда занимает 9-е место в Западной конференции при 40 победах и 39 поражениях.

Последние матчи: «Портленд» оступился в гостевой игре против «Денвера» (132:137 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью со счётом 125:125.

Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия. Лазарет команды также пополнили Джерами Грант и Вит Крейчи.

Состояние команды: В матче против «Денвера» прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда». Ранее команда выиграла у «Нью-Орлеана» (118:106), «Лос-Анджелес Клипперс» (114:104), «Вашингтона» (123:88).

Статистика для ставок

В первом круге «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» (115:102)

«Портленд» взял реванш у «Сан-Антонио» (115:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.57. На победу «Портленда» — 2.39.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Портленд» в этом сезоне уже встречались, счёт в серии — равный. Кому-то удастся склонить чашу весов в свою пользу. Отдадим предпочтение второй команде Запада.

2.04 Фора «Сан-Антонио» (-5)

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: В двух очных матчах сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Портленда» на двоих набрали 217 и 225 очков. Можно сыграть на результативности матча.

1.92 ТМ 231.5

Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.92.