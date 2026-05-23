Сравняют ли техасцы счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В четвёртом матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» потерпел второе поражение подряд в серии с «Оклахомой» (108:123). Стоит отметить, что техасцы вели в счёте 15:0, но всё же уступили в поединке.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В финальных матчах Западной конференции «Сан-Антонио» одержал всего одну победу над «Оклахомой». Перед четвёртой игрой противостояния «шпоры» уступает со счётом 1:2 (122:115 ОТ, 113:122, 108:123).

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» ещё не проиграла ни одного матча в играх плей-офф. В первом раунде «громобойцы» «свипнули» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: «Оклахома» вышла вперёд в серии против «Сан-Антонио», выиграв в третьей игре (123:108). Ключевую роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 передач.

Не сыграют: Из-за травмы в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «Оклахома» обменялась победами с «Сан-Антонио» (122:113, 115:122 ОТ), выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:110, 131:108).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. На победу «Оклахомы» — 2.05.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» показал, что может противостоять чемпионам в серии. Да, техасцы проиграли «Оклахоме» в двух матчах подряд. Однако на домашней арене «шпоры» крайне сильны и вполне могут сравнять счёт в противостоянии.

2.00 Фора «Сан-Антонио» (-3.5)

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В третьем матче серии «Сан-Антонио» и «Оклахома» набрали на двоих 231 очко.

2.30 ТБ 223.5

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 2.30.