прогноз на матч НБА, ставка за 2.37

В третьем матче финала Восточной конференции «Кливленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). Валидольным получилось и противостояние против «Детройта», которое также завершилось победой «кавалеристов» (4:3).

Последние матчи: «Кливленд» потерпел второе поражение в матче против «Нью-Йорка» (93:109).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах плей-офф баскетболисты из Огайо выиграли две встречи у «Детройта» (125:94, 117:113 ОТ) и уступили в поединках против «Нью-Йорка» (104:115 ОТ) и «Детройта» (94:115).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом раунде «никсы» переиграли в серии «Атланту» (4:2). К слову, «Нью-Йорк» проигрывал «ястребам» по ходу противостояния, но всё же смог взять верх над соперником и выйти в полуфинал Востока.

В полуфинале Восточной конференции «Никс» свипнули «Филадельфию» (4:0).

Последние матчи: «Никсы» нанесли поражение «Кливленду» (109:93). В составе нью-йоркцев результативной игрой отметился Джош Харт, который отправил в кольцо 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает девять матчей, включая игры плей-офф против «Кливленда» (115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в плей-офф переиграл «Атланту» (4:2) и «Филадельфию» (4:0)

«Кливленд» в плей-офф переиграл «Торонто» (4:3) и «Детройт» (4:3)

«Нью-Йорк» обыгрывает «Кливленд» в серии (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Нью-Йорка» — 2.12.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» набрал ход в последних матчах плей-офф, «никсы» уже обыгрывают «Кливленд» в серии (2:0).

2.37 Фора «Нью-Йорка» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-1.5) с коэффициентом 2.37.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 213.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.