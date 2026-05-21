прогноз на матч НБА

В третьем матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 23 мая. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» упустил преимущество в серии с «Оклахомой», проиграв во втором матче финала Запада со счётом 113:122.

Не сыграют: Де’Аарон Фокс пропустит игру из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: Прервалась победная серия «шпор», которая насчитывала три матча. Ранее «Сан-Антонио» переиграла «Миннесоту» (139:109, 126:97) и «Оклахому» (122:115 ОТ).

«Оклахома»

Путь в плей-офф: В первом раунде «Оклахома» «свипнула» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: «Оклахома» сравняла счёт в серии с «Сан-Антонио» (122:113). Ключевую роль в победе «громобойцев» сыграл Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» (115:122 ОТ), выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:110, 131:108, 125:107).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» — «Оклахома»: счёт в серии (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Оклахомы» — 2.12.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Серия финала Западной конференции переместилась из Оклахомы в Сан-Антонио. У техасцев теперь есть преимущество домашней площадки, хоть в серии пока равенство. Это противостояние двух лидеров Виктора Вембаньямы и Шэй Гилджеса-Александера. Мы рискнём в пользу «шпор», так как домашние стены вполне могут помочь команде.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В двух матчах финальной серии команды набрали на двоих 235 и 237 очков.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.30.