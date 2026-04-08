В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Атланта с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Кливленд»
Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 50 побед и потерпев 29 поражений. «Кавалеристы» вышли в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Кавалеристы» продолжают побеждать в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Баскетболисты из Огайо на выезде переиграли «Мемфис» (142:126). Весомый вклад в победу «Кливленда» внёс Эван Мобли, набрав 24 очка.
Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы лодыжки не сыграет Дин Уэйд.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» переиграл «Индиану» (117:108), «Голден Стэйт» (118:111), «Юту» (122:113), проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:127).
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 5-е место. Баскетболисты из Джорджии одержали 45 побед и потерпели 34 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Атланта» потерпела поражение в матче против «Нью-Йорка» (105:108).
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.
Состояние команды: Прервалась победная серия «ястребов», которая состояла из четырех матчей. Ранее «Атланта» выиграла у «Бруклина» (141:107), «Орландо» (130:101), «Бостон» (112:102), «Сакраменто» (123:113).
Статистика для ставок
- В этом сезоне соперники обменялись победами: «Атланта» переиграла «Кливленд»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. На победу «Атланты» — 2.43.
ИТБ (1) 117.5 и ИТМ (1) 117.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Кливленд» уже вышел в плей-офф турнира, в среднем за матч баскетболисты из Огайо набирают 118 очков.
Ставка: ИТБ (1) 117.5 с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе баскетболистов из Огайо.
Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 1.83.