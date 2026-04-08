Закрепятся ли «кавалеристы» в топ-4 Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Атланта с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 50 побед и потерпев 29 поражений. «Кавалеристы» вышли в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Кавалеристы» продолжают побеждать в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Баскетболисты из Огайо на выезде переиграли «Мемфис» (142:126). Весомый вклад в победу «Кливленда» внёс Эван Мобли, набрав 24 очка.

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы лодыжки не сыграет Дин Уэйд.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» переиграл «Индиану» (117:108), «Голден Стэйт» (118:111), «Юту» (122:113), проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:127).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 5-е место. Баскетболисты из Джорджии одержали 45 побед и потерпели 34 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Атланта» потерпела поражение в матче против «Нью-Йорка» (105:108).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: Прервалась победная серия «ястребов», которая состояла из четырех матчей. Ранее «Атланта» выиграла у «Бруклина» (141:107), «Орландо» (130:101), «Бостон» (112:102), «Сакраменто» (123:113).

В этом сезоне соперники обменялись победами: «Атланта» переиграла «Кливленд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. На победу «Атланты» — 2.43.

ИТБ (1) 117.5 и ИТМ (1) 117.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Кливленд» уже вышел в плей-офф турнира, в среднем за матч баскетболисты из Огайо набирают 118 очков.

1.85 ИТБ (1) 117.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Кливленд» — «Атланта» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ИТБ (1) 117.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе баскетболистов из Огайо.

1.83 Победа «Кливленда» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Кливленд» — «Атланта» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 1.83.