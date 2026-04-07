прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 8 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на 8-м месте в Западной конференции, одержав 40 побед и потерпев 38 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура ассоциации «парусники» переиграли «Сакраменто» (138:109). Ключевую роль в победе команды сыграл Кавай Леонард, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой лодыжки из строя команды выбыл Айзея Джексон.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Клипперс» одержал победы над «Милуоки» (127:113), «Лос-Анджелес Клипперс» (114:113) и проиграл «Сан-Антонио» (99:118), «Портленду» (104:114).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции при 25 победах и 53 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата техасцы одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:128). Весомый вклад в победу «ковбоев» внёс Купер Флэгг, набравший 45 очков.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги. Из строя команды с травмой ноги также выбыл Калеб Мартин.

Состояние команды: «Далласу» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, в которую вошли игры против «Орландо» (127:138), «Милуоки» (99:123), «Миннесоты» (94:124).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8-е место в Западной конференции

«Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» нанес два поражения «Далласу» (138:131 ОТ,

«Даллас» одержал всего одну победу над «Клипперс» (114:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Далласа» — 5.25.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне дважды обыграл «Даллас», но оба раза в овертайме. Так что техасцы могут в очередной раз создать проблемы, крупного поражения со стороны «ковбоев» не стоит ожидать.

Ставка: Фора «Далласа» (+9.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.