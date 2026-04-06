прогноз на матч НБА, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции занимает 9-е место, одержав 42 победы и потерпев 36 поражений.

Последние матчи: «Маги» на выезде одержали победу над «Нью-Орлеаном» (112:108). Ключевую роль в поединке сыграл Десмонд Бэйн, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек. В строй команды вернулся лидер Франц Вагнер.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Орландо» нанёс поражения «Далласу» (138:127), «Финиксу» (115:111), а также уступил «Атланте» (101:130), «Торонто» (87:139).

«Детройт»

Турнирная таблица: На Востоке «Детройт» обеспечил себе итоговое первое место впервые с сезона 2006/2007. Сейчас баскетболисты из Мичигана идут с показателем — 57 побед и 21 поражение.

Последние матчи: Путёвку в плей-офф с первого места баскетболисты «Детройта» завоевали в матче против «Филадельфии» (116:93). Весомый вклад в победу команды внёс Тобиас Харрис, форвард отправил в кольцо соперника 19 очков.

Не сыграют: Ключевой игрок «Детройта» Кейд Каннингем пропустит игру с «Филадельфией» из-за болезни. Также из-за травмы в поединке против «Орландо» не сыграет Айзея Стюарт.

Состояние команды: «Детройт» демонстрирует победную серию из трёх матчей, команда добилась успеха не только в матче с «Филадельфией», но и с «Миннесотой» (113:108), «Торонто» (127:116).

«Детройт» занял 1-е место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 9-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» одержал две победы над «Орландо» (106:92, 135:116)

«Орландо» одержал победу над лидером Востока во второй игре противостояния (112:109)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Орландо» — 2.25.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции, в оставшихся матчах регулярного чемпионата команда может позволить себе расслабиться. «Орландо» может воспользоваться моментом, так как команда ещё продолжает борьбу за путёвку в плей-офф, плюс в составе магов вернулся лидер Франц Вагнер.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Орландо» — «Детройт» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В среднем за матч «Орландо» и «Детройт» на двоих набирают 225 очков.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Орландо» — «Детройт» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.88.