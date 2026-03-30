В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 31 марта. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» занимает первое место в Западной конференции, одержав 59 побед и потерпев 16 поражений.
Последние матчи: «Громовержцы» на домашней арене переиграли «Нью-Йорк» (111:100). Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.
Не сыграют: В лазарете «громовержцев» остался лишь Томас Сорбер, у которого по-прежнему травмировано колено.
Состояние команды: В последних матчах «громовержцы» выиграли у «Филадельфии» (123:103), «Вашингтона» (132:111), «Чикаго» (131:113), но оступился в поединке против «Бостона» (109:119).
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» в Восточной конференции занимает 1-е место при 54 победах и 20 поражениях.
Последние матчи: «Пистонс» на выезде переиграл «Миннесоту» (109:87). Результативным игроком в поединке стал Тобиас Харрис, форвард набрал 18 очков, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.
Не сыграют: Ключевой игрок «Детройта» Кейд Каннингем пропустит игру из-за болезни. С травмами команде не помогут Данкан Робинсон и Айзея Стюарт.
Состояние команды: До поединка с соперником из Миннеаполиса баскетболисты «Детройта» переиграли «Нью-Орлеан» (129:108), «Голден Стэйт» (115:101) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110) и уступили «Атланте» (129:130 ОТ).
Статистика для ставок
- «Детройт» в первом круге переиграл «Оклахому» (124:116)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с
коэффициентом 1.18. На победу «Детройта» — 6.00.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.88.
Прогноз: Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал неплохую форму. Баскетболист набирает в среднем за матч около 30 очков. Не исключаем, если громобоец сможет принести команде победу над лидером Востока.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В первом круге баскетболисты «Оклахомы» и «Детройта» набрали на двоих 240 очков.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.