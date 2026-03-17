В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шарлотт — Майами с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» удерживает за собой 10-е место в Восточной конференции, которое даёт право сыграть в плей-ин. «Шершни» на 6 побед опережают главного преследователя — «Милуоки». В 68 матчах «Хорнетс» одержали 34 победы и потерпели 34 поражения.

Последние матчи: «Шарлотт» в гостях уступил «Сан-Антонио» (102:115).

Не сыграют: Форвард Лиам Макнили пропустит игру из-за травмы лодыжки, а Тиджане Салаун не сыграет из-за травмы икры.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Шарлотт», которая насчитывала две встречи, ранее «Хорнетс» одержали победы над «Сакраменто» (117:109) и «Портлендом» (103:101).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» находится на границе плей-офф и плей-ин. Баскетболистам из Флориды не хватает одной победы, чтобы ворваться в топ-6, а пока «Хит» расположился на 7-й строчке при 38 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: «Хитовцы» в рамках минувшего тура потерпели поражение в матче против «Орландо» (117:121).

Не сыграют: Предстоящую встречу против «шершней» пропустят травмированные баскетболисты Никола Йович и Эндрю Уиггинс.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Майами», которая насчитывала 7 матчей. Ранее «огненные» смогли добиться успеха в играх против «Милуоки» (112:105), «Вашингтона» (150:129), «Детройта» (121:110), «Шарлотт» (128:120), «Бруклина» (126:110, 124:98), «Хьюстона» (115:105).

В этом сезоне «Майами» трижды обыграл «Шарлотт» (128:120, 126:108, 144:117)

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Майами» — 2.42.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Майами» в трёх встречах против «Шарлотт» добился перевеса с разницей в 3 до 18 очков. Хитовцы знают, как обыгрывать соперника, есть вероятность, что гости одержат очередную победу над «Шарлотт»

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.