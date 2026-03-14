В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 15 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает в Восточной конференции 2-е место, одержав 43 победы и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Селтикс» потерпел поражение во втором матче подряд, проиграв лидеру Западной конференции «Оклахоме» (102:104). До встречи с «громовержцами» баскетболисты из Бостона проиграли второй команде Запада «Сан-Антонио» (116:125).

Не сыграют: В лазарете «кельтов» снова оказался Джейсон Тейтум. Форвард команды смог сыграть лишь три матча после того, как восстановился. Лидер «Бостона» провел встречи против «Сан-Антонио» (116:125), «Кливленда» (109:98) и «Далласа» (120:100). Из-за травмы встречу против «Вашингтона» пропустит Никола Вучевич.

Состояние команды: Два поражения в матчах против ведущих команд Западной конференции осложнили «Бостону» борьбу за лидерство на Востоке. «Кельты» теперь отстают от «Детройта» на 5 побед, к тому же команда теперь может потерять и вторую строчку, так как идущий на третьем месте «Нью-Йорк» подобрался к «Бостону» вплотную.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции при 16 победах и 49 поражениях.

Последние матчи: «Волшебники» потеряли шансы на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации после того, как потерпели поражение в гостевом матче против «Орландо» (131:136 — после овертайма).

Не сыграют: В составе «Вашингтона» не сыграет травмированный Энтони Дэвис.

Состояние команды: «Уизардс» потерпел поражение в 10-м матче подряд, помимо игры с «Орландо» «Вашингтон» потерпел два поражения от «Атланты» (96:126, 98:119) и по одному от «Шарлотт» (112:129), «Торонто» (125:134), «Хьюстона» (118:123), «Орландо» (109:126), «Юты» (112:122), «Нью-Орлеана» (118:138), «Майами» (129:150).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Бостон» дважды выиграл у «Вашингтона» (146:101, 136:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.03. На победу «Вашингтона» — 12.50.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Несмотря на то, что «Бостон» лишился своего ключевого игрока, всё же не должен встретить серьёзного сопротивления со стороны «Вашингтона». Остановим наш выбор на победе «кельтов».

Прогноз: В этом сезоне «кельты» и «колдуны» сыграли два матча, в которых набрали по 243 и 247 очков.

